اضحك وفرفش مع تردد قناة وناسة أطفال Wanasah TVالجديد 2024 على النايل سات والعرب سات دون تشويش

نقدم لكم تردد قناة وناسة بيبي أطفال الجديد 2024 على جميع الأقمار الصناعية، وهذا بعد تزايد البحث بقوة من الأمهات والآباء لمعرفة أحدث تردد للقناة، وهذا حتى يتم تثبيت القناة للصغار على أجهزة الرسيفر وتوفير المتعة للصغار من خلال محتوى القناة، حيث تعتبر قناة وناسة من أشهر القنوات الفضائية التي تقدم محتوى مفيد للأطفال ومسلي وترفيهي أيضاً في الوقت نفسه، وهي من القنوات التي يمكن للأمهات ترك أطفالهم أمام محتواها دون قلق وخوف على أخلاقهم، فهي تعمل على رسخ المبادئ الصحيحة والأخلاق الحميدة داخل الأطفال.

تردد قناة وناسة أطفال wanasah TV

تتميز قناة وناسة عن غيرها من القنوات الخاصة بالصغار بمحتواها المتميز والهادف والأمن على الصغار، وبالرغم من وجود بعض القنوات المنافسة لها إلا أنها تنفرد بالمركز بين تلك القنوات وهذا بفضل محتواها الرائع، حيث تعمل على تنمية المهارات العقلية والإدراكية لدى الصغار من خلال الأغاني الترفيهية والتعليمية والبرامج المتنوعة، ويمكن استقبال القناة من أي مكان بالوطن العربي من خلال الأقمار الصناعي نايل سات وعرب سات بالترددات التالية:

التردد الأولى على النايل سات

تردد القناة: 11470.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

التردد الثاني على العرب سات

تردد القناة: 11270.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

أغاني قناة وناسة لولو المميزة

تقدم قناة وناسة عبر شاشتها باقة رائعة من الأغاني الممتعة للغاية والتي تنقل عبر الشخصية الكرتونية المرحة لولو، ومن أبرز تلك الأغاني التالي: