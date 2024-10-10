بادر بالتسجيل.. خطوات التسجيل في منحة البطالة 2024 بالجزائر وأهم شروط التسجيل

أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل عن فتح باب التسجيل في منحة البطالة 2024، والتي تهدف إلى تقديم مساعدات مالية للشباب العاطل عن العمل، حددت الوكالة مجموعة من الشروط والمعايير التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على هذه المنحة، في هذا المقال سنستعرض بالتفصيل كيفية التسجيل وكافة الشروط المطلوبة.

خطوات التسجيل في منحة البطالة 2024

إليكم خطوات التسجيل في منحة البطالة 2024:

افتح متصفح الإنترنت واكتب عنوان الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بحسابك.

ابحث عن قسم “الخدمات الإلكترونية” وانقر عليه.

اختر خيار “التسجيل في منحة البطالة”.

قم بتعبئة جميع الحقول في نموذج التسجيل بدقة.

قم برفع المستندات المطلوبة التي تثبت استحقاقك للمنحة.

اضغط على زر “تسجيل” لإرسال طلبك.

شروط التسجيل في منحة البطالة 2024

للاستفادة من منحة البطالة، يجب على المتقدم أن يستوفي الشروط التالية:

أن يكون جزائري الجنسية ومقيمًا بشكل دائم في الجزائر.

ألا يقل عمره عن 18 سنة.

أن ينتمي إلى الفئات التي حددتها الوكالة كأكثر الفئات احتياجًا للدعم.

ألا يمتلك أي دخل ثابت.

التسجيل في منصة الوكالة الوطنية للتشغيل وتقديم جميع المستندات المطلوبة.

عدم امتلاك أصول عقارية ذات قيمة عالية.

ألا يعمل في أي جهة حكومية.

الالتزام بحضور جميع الدورات التدريبية التي تقدمها الوكالة.

موعد صرف منحة البطالة

أفادت وزارة المالية الجزائرية بأن رواتب منحة البطالة ستصرف ابتداءً من يوم 28 من الشهر الجاري، على أن تستمر عملية الصرف لمدة 5 أيام عمل، وشددت الوزارة على أن هذا الموعد سيكون ثابتًا لصرف الرواتب كل شهر دون أي تأخير.