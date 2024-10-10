السلام عليكم.. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 علي نايل سات وعرب سات بجودة HD

عبدالله عربي تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
السلام عليكم.. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 علي نايل سات وعرب سات بجودة HD

يعتبر تردد قناة طيور الجنة 2024 من الترددات الهامة التي يرغب الكثير في معرفتها حتى يقوموا بتوفير محتوى مميز وهادف يتناسب مع أطفالهم ويوفر لهم فرصة للاستمتاع بأوقاتهم بشكل ترفيهي، و تقوم بتقديم مجموعة من الأغاني الرائعة، و الهدف من إدارة القناة هو تطوير مهارات جميع الأطفال سواء الفكرية أو العملية.

تردد قناة طيور الجنة 2024

يمكنكم تحميل تردد القناة و ترك الأطفال يستمتعون بالبرامج والأغاني التعليمية. و يهدف إلى تعليم العديد من الصفات الحميدة، بالإضافة إلى أنها ستساعدهم على تقوية اللغة من خلال تكرار العديد من الكلمات حتى يتمكنوا من نطقها بشكل صحيح وفي وقت قصير جدًا، و هو يكون كالأتي:

القمر الصناعي: نايل سات

  • التردد: 11274.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
  • الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: عرب سات

  • تردد القناة: 11310.
  • الاستقطاب: عمودي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

كيفية ضبط تردد القناة

لتثبيت هذه القناة على جهاز التوجيه الخاص بك، عليك اتباع الخطوات البسيطة التالية:

  •  ادخل إلى قائمة إعدادات الجهاز عبر جهاز التحكم.
  • انقر على ”التثبيت يدوي“ و حدد القمر الصناعي الذي تريد تثبيت القناة عليه.
  • يجب إدخال بيانات القناة (التردد و معدل الترميز و معامل تصحيح الخطأ و الاستقطاب).
  • ثم اضغط على ”بحث“ وانتظر للحظة حتى تكتمل عملية البحث عن القناة
  • ويتم استقبال القناة على الجهاز.
  • أخيراً، اضغط على  كلمة حفظ.

اهم الشخصيات الشهيرة في قناة طيور الجنة

  • خالد مقداد: مؤسس ومنشئ القناة.
  • مراد الشريف: المعروف بأدائه الفريد في الأغاني والأناشيد.
  • براءة العويد: إحدى الشخصيات المفضلة لدى الأطفال.
  • جني و جاد و اياد: من أكثر الشخصيات تفاعلاً مع الجمهور الصغير.
  • وليد و عصومي: لهم دور كبير في تقديم العديد من الفقرات المحببة.

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