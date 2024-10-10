اطفالك مش هيزهقوا من البيت.. تردد قناة وناسة على النايل سات والعرب سات 2024 وأهم مميزات القناة

يبحث الكثير من الأمهات عن تردد قناة وناسة، شهدت قناة وناسة إقبالًا واسعًا من قبل الأطفال والعائلات العربية، وذلك لما تقدمه من برامج كرتونية تجمع بين المتعة والمعرفة، مما ساهم في ترسيخ مكانتها كواحدة من أهم القنوات الموجهة للأطفال في المنطقة.

تردد قناة وناسة على النايل سات والعرب سات 2024

تردد قناة وناسة، لتستمتع بمشاهدة قناة وناسة، قم بضبط جهاز الاستقبال الخاص بك وفقًا للبيانات التالية:

على قمر نايل سات:

ابحث عن التردد: 11470

حدد معدل الترميز: 2750

اختر معامل تصحيح الخطأ: 5/6

اضبط الاستقطاب على: عمودي

الجودة: SD

على قمر عرب سات:

ابحث عن التردد: 11270

حدد معدل الترميز: 27500

اختر معامل تصحيح الخطأ: 3/4

اضبط الاستقطاب على: عمودي

الجودة: SD

خطوات تنزيل قناة وناسة على جهاز التلفاز

إليكم خطوات تنزيل قناة وناسة على جهاز التلفاز:

افتح قائمة الإعدادات في جهاز الاستقبال الخاص بك.

اختر خيار “البحث اليدوي عن القنوات”.

أدخل البيانات المطلوبة بدقة في الحقول المخصصة.

اضغط على زر “البحث” وانتظر حتى يتم العثور على القناة.

قم بحفظ القناة في القائمة المفضلة.

مميزات قناة وناسة

قناة وناسة تتميز بالعديد من المميزات التي جعلتها محط أنظار الأطفال والعائلات على حد سواء، ومن أبرز هذه الميزات: