بضغة زر.. طريقة التسجيل في البطاقة التموينية بالعراق 2024 لإضافة المواليد الجدد

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
بضغة زر.. طريقة التسجيل في البطاقة التموينية بالعراق 2024 لإضافة المواليد الجدد

يرغب العديد من المواطنين في  دولة العراق، من التسجيل في البطاقة التموينية بمختلف المحافظات العراقية، حيث إنها تمثل أهمية كبيرة نظرًا لما توفر من سلع مجانية أو بأسعار مخفضة عن الأسعار الخارجية، بالإضافة إلى إمكانية التسجيل يكون إلكترونيًا، كما سنكشفه لكم في السطور التالية.

تعرف على التسجيل في البطاقة التموينية 2024 بالعراق

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم التسجيل في البطاقة التموينية بالعراق، وفقًا لما يلي:-

  • أن يتم الانتقال إلى منصة أور الإلكترونية.
  • مع تسجيل الدخول إلى الصفحة الخاصة بالخدمات.
  • ناهيك عن اختيار خدمة التسجيل في “البطاقة التموينية”.
  • ليتم إرفاق كافة المستندات المعنية بطلب التسجيل في البطاقة التموينية.
  • التأكد من صحة المعلومات والوثائق التي تم إدخالها.
  • النقر في النهاية على زر “إرسال الطلب”.
  • ليتم مراجعة كافة الطلبات المقدمة والراغبة في استخراج البطاقة التموينية.
بضغة زر.. طريقة التسجيل في البطاقة التموينية بالعراق 2024 لإضافة المواليد الجدد
بضغة زر.. طريقة التسجيل في البطاقة التموينية بالعراق 2024 لإضافة المواليد الجدد

ما هي شروط إصدار البطاقة التموينية؟

أما عن الشروط المعنية بطلب إصدار البطاقة التموينية في عموم محافظات العراق، والحصول على كافة السلع التي توفرها البطاقة، وفقًا للأتي:-

  • يجب أن يكون الشخص المتقدم عراقي ومقيم في دولة العراق.
  • يجب أن يقوم بتقديم طلب إنشاء حساب جديد عبر موقع وزارة التموين.
  • إدخال الوثائق الثبوتية الصحيحة.
  • أن يقوم بإرفاق كافة أفراد الأسرة.
  • تعهد بعدم كون رب الأسرة من ذوي الدخول العالية.
  • الموافقة على كافة المعايير المفروضة من قبل المنصة.

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