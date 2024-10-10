بأقوى إشارة استقبل تردد قناة وناسة بيبي أطفال 2024 على نايل سات وعرب سات

تردد قناة وناسة بيبي أطفال 2024 من الترددات التي يتزايد البحث عنها باستمرار لكونها من أشهر القنوات الفضائية الناجحة في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي، حيث أطلقت القناة لتلبية احتياجات الأطفال من خلال البرامج المختلفة التي تتنوع بين الأغاني والأناشيد، والتي من خلالها تعلم الصفار القيم الأخلاقية والاجتماعية ومفاهيم الدين الاسلامي، بجانب البرامج الثقافية التي من خلالها تنمي المهارات والقدرات الذهنية للصغار، وأهم ما تتميز به أنه محتوى مناسب مع تلك الفئة العمرية، مما جعلها الخيار الأفضل والأنسب للأمهات والصغار.

تردد قناة وناسة أطفال 2024 نايل سات

خلال الفترة الأخيرة حرصت إدارة قناة وناسة بيبي على تغير التردد الخاص بها من أجل إصلاح المشاكل المختلفة في البث وتوفير الكثير من المميزات الجديد لتحسين جودة المحتوى وتوفير صوت وصورة أوضح وأنقى، وإليكم الآن التردد الخاص بقناة وناسة أطفال على النايل سات وهو كالتالي:

تردد القناة: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة وناسة أطفال 2024 على عرب سات

لضمان الاستمتاع بكل ما تقدمه قناة وناسة بيبي على القمر الصناعي عرب سات إليكم البيانات الخاص به وهي كالتالي:

تردد القناة: 11270.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

مميزات قناة وناسة بيبي

تميزت قناة وناسة بيبي ببعض المميزات التي جعلتها في صدارة قنوات الاطفال في العالم العربي، وتلك المميزات جاءت كالتالي: