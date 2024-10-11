بجودة عاليه HD.. موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 167 Kurulus Osman عبر قناه الفجر الجزائرية

يتساءل الكثير عن موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 167، حيث يعتبر من أقوى وأشهر المسلسلات التركية والتي اعجب بها الكثير من الأشخاص، كما أنها نالت بنسبة مشاهدة عالية جدا، حيث أنه يستوحي من قصة واقعية، وسوف نقدم لكم التفاصيل الخاصة بالحلقة الجديدة وموعد الترجمة منه إلى اللغة العربية.
موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 167
تُعرض الحلقة من الموسم الجديد كل يوم أربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر و السعودية، و بينما يتم عرض النسخة المترجمة في الساعة السابعة مساءً عبر قناة ATV التركية، تُبث على قناة الفجر الجزائرية كل خميس في الساعة التاسعة مساءً.
القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان
نوضح فيما يلي ترددات القنوات التي تبث المسلسل الموسم الجديد، حيث تقدم هذه القنوات جودة عالية وترجمة دقيقة لضمان تجربة مشاهدة مميزة:
تردد قناة الفجر الجزائرية
القمر الصناعي: نايل سات
- تردد القناة: 12034
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
- الاستقطاب: عمودي
القمر الصناعي: عرب سات
- تردد القناة : 11034
- الاستقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500.
- معدل تصحيح الخطأ: 6\5
خطوات تثبيت القنوات الناقلة
خطوات تثبيت التردد لمشاهدة المسلسل بأفضل جودة وهي كالأتي:
- استخدم جهاز التحكم واضغط على زر ”الإعدادات“ للبدء.
- حدد خيار التثبيت اليدوي من الخيارات.
- ادخل جميع المعلومات المطلوبة، بما في ذلك التردد، ومعدل الترميز، ومعدل الاستقطاب، وعامل تصحيح الخطأ.
- حدد القمر الصناعي.
- انقر على زر ”بحث“ لبدء البحث عن القنوات.
- سيتم عرض جميع القنوات المتاحة على هذا التردد.
- انقر حفظ المعلومات وإضافة القناة إلى القائمة.