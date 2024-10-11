بجودة عاليه HD.. موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 167 Kurulus Osman عبر قناه الفجر الجزائرية

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 167

تُعرض الحلقة من الموسم الجديد كل يوم أربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر و السعودية، و بينما يتم عرض النسخة المترجمة في الساعة السابعة مساءً عبر قناة ATV التركية، تُبث على قناة الفجر الجزائرية كل خميس في الساعة التاسعة مساءً.

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

نوضح فيما يلي ترددات القنوات التي تبث المسلسل الموسم الجديد، حيث تقدم هذه القنوات جودة عالية وترجمة دقيقة لضمان تجربة مشاهدة مميزة:

تردد قناة الفجر الجزائرية

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 12034

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الاستقطاب: عمودي

القمر الصناعي: عرب سات

تردد القناة : 11034

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 6\5

خطوات تثبيت القنوات الناقلة

خطوات تثبيت التردد لمشاهدة المسلسل بأفضل جودة وهي كالأتي: