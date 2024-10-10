من هنا نتائج مشروع سكنات عدل 3 في الجزائر عبر الرابط الاصلي

تم الإعلان عن رابط ووسيلة للاستفسار عن أسماء المستفيدين من سكنات عدل 3 بعدما انتهت فترة التسجيل للمرحلة الأولى، ويترقب الكثير من سكان الجزائر الإعلان عن هذه الأسماء تزايدت التوقعات في الفترة الأخيرة بعد إعلان وزارة الإسكان والعمران الجزائرية عن أسماء المقبولين في المرحلة الأولى من البرنامج الإنشائي للحصول على وحدات سكنية ضمن برنامج الدعم كما أوضحت الوزارة أنه يمكن الاطلاع على الأسماء بشكل إلكتروني من خلال موقع الوكالة.

التحقق من نتائج المرحلة الأولى لمشاريع سكنات عدل 3

إذا لم تكن ضمن الفئات المستبعدة وقدمت طلبًا للتسجيل في مشروع سكنات عدل 3، يمكنك الاستعلام عن نتائج المرحلة الأولى باتباع الخطوات التالية:

أولاً، ينبغي عليك زيارة الموقع الرسمي للوكالة الوطنية لتحسين وتطوير الإسكان (عدل).

بعد الدخول إلى الموقع، ابحث عن خيار استعلام النتائج.

بعد الدخول إلى قسم الاستعلام، سيكون من الضروري تقديم بعض المعلومات الشخصية مثل رقم التسجيل، الاسم الكامل، وقد تحتاج أيضًا إلى إدخال تاريخ الميلاد أو رقم الهوية لتأكيد هويتك.

بعد إدخال جميع المعلومات المطلوبة، قم بالضغط على زر الاستعلام.

عند الإعلان الرسمي عن نتائج المرحلة الأولى، سيتم الكشف عن حالة الطلب وتاريخ التسجيل وأي معلومات أخرى تتعلق بعملية التقديم.

شروط القبول في سكنات عدل 3

شروط التقديم لسكنات عدل 3 الجزائر: