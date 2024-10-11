متـاح فوراااا.. رابط التسجيل في قرعة الحج 2025 بالجزائر عبر الموقع الرسمي لوزارة الحج والعمرة

قامت وزارة الداخلية بالإعلان عن الرابط الخاص بالتسجيل في قرعة الحج 2025 بالجزائر، وأعلنت أنه يمكن التقديم للمواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج، حيث أن التقديم بدأ من يوم الخميس الماضي الذي وافق 3 من شهر أكتوبر ويستمر التقديم حتى يوم 27 من شهر الحالي، ويمكن التسجيل في هذه الأيام على مدار ال 24 ساعة، كما أوضحت الوزارة أيضًا إجراءات التسجيل الصحيحة و الشروط المطلوبة.

التسجيل في قرعة الحج 2025 بالجزائر

هناك عدة خطوات للتسجيل في قرعة الحج، وهي كالتالي:

ادخل إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لقرعة الحج التابع لوزارة الداخلية.

انقر على تسجيلات الحج 2025، ستفتح صفحة جديدة لطلب التسجيل.

انقر على تسجيل الدخول على الموقع، أو انقر على تسجيل عضو جديد لإنشاء حساب إذا لم يكن لديك حساب.

لتسجيل الدخول، يجب إدخال المعلومات المطلوبة بشكل صحيح.

سيظهر لك نموذج التسجيل في قرعة الحج، حيث يجب عليك إدخال جميع المعلومات بشكل صحيح.

قم بتحميل المستندات المطلوبة وانقر على إرسال الطلب.

شروط التسجيل في قرعة الحج 2025

يوجد بعض الشروط للمواطنين للتقديم في قرعة، ومن اهمها: