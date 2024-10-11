متـاح فوراااا.. رابط التسجيل في قرعة الحج 2025 بالجزائر عبر الموقع الرسمي لوزارة الحج والعمرة

قامت وزارة الداخلية بالإعلان عن الرابط الخاص بالتسجيل في قرعة الحج 2025 بالجزائر، وأعلنت أنه يمكن التقديم للمواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج، حيث أن التقديم بدأ من يوم الخميس الماضي الذي وافق 3 من شهر أكتوبر ويستمر التقديم حتى يوم 27 من شهر الحالي، ويمكن التسجيل في هذه الأيام على مدار ال 24 ساعة، كما أوضحت الوزارة أيضًا إجراءات التسجيل الصحيحة و الشروط المطلوبة.
التسجيل في قرعة الحج 2025 بالجزائر
هناك عدة خطوات للتسجيل في قرعة الحج، وهي كالتالي:
- ادخل إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لقرعة الحج التابع لوزارة الداخلية.
- انقر على تسجيلات الحج 2025، ستفتح صفحة جديدة لطلب التسجيل.
- انقر على تسجيل الدخول على الموقع، أو انقر على تسجيل عضو جديد لإنشاء حساب إذا لم يكن لديك حساب.
- لتسجيل الدخول، يجب إدخال المعلومات المطلوبة بشكل صحيح.
- سيظهر لك نموذج التسجيل في قرعة الحج، حيث يجب عليك إدخال جميع المعلومات بشكل صحيح.
- قم بتحميل المستندات المطلوبة وانقر على إرسال الطلب.
شروط التسجيل في قرعة الحج 2025
يوجد بعض الشروط للمواطنين للتقديم في قرعة، ومن اهمها:
- أن يكون المتقدم جزائري الجنسية.
- أن يكون لدي المتقدم جواز سفر ساري المفعول.
- الإقامة بشكل دائم في الجزائر.
- أن يترواح عمر المتقدم ما بين 17 عام و 70 عام.
- أولوية القبول تكون لكبار السن.
- الحوامل وخاصة في الشهور الأخيرة يتم استبعادهم من القبول في قرعة الحج.
- عدم قبول المتقدم في قرعة الحج الجزائر من قبل.
- تقديم شهادة طبية تثبت خلو المتقدم من أي أمراض مزمنة أو معدية.
- التسجيل إلكترونياً على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الحج والعمرة.
- سداد جميع الرسوم المصرفية الخاصة بالقرعة.