بُشرى للعراقيين “وزارة المالية” تعلن صرف رواتب المتقاعدين اليوم الخميس

كشفت وزارة المالية في اقليم كوردستان، في بيان لها اليوم الخميس الموافق 10 أكتوبر 2024، عن صرف رواتب المتقاعدين لشهر أب، مما استقطبت هذه الرواتب وحدة السبعين، بالإضافة إلى أن توزيع الرواتب جاء بناءً على المباحثات التي تمت بين وزارة المالية وكذلك مكتب نائب رئيس الوزراء في كوردستان، ناهيك عن أن هذه الرواتب تم توزيعها في جميع المنافذ المعنية بالصرف بمختلف المحافظات العراقية.

مناقشة رواتب المتقاعدين في كوردستان

وأكدت وزارة المالية، أنه طالبت الجهات المعنية بإرسال طلبات كافة المتقاعدين الخاصة بالوحدة الـ 70 لمديرية التقاعد بإقليم كوردستان حتى نهاية العام الجاري، مشيرة إلى أنه سيتم العمل على تدقيق كافة الملفات والطلبات والموافقة عليها، وإرسالها إلى وزارة المالية، ناهيك عن أن إرسال رواتب المتقاعدين عن وحدة الـ 70 بحيث يتم البدء في توزيع جميع المستحقات المالية بداية الأسبوع المقبل، حتى يحصل عليها كافة المشتركين في هيئة التقاعد الوطنية.

متى صرف رواتب المتقاعدين بالعراق

ومن المعتاد بأن صرف رواتب المتقاعدين في العراق، يكون بداية كل شهر ميلادي، بحيث يتمكن جميع المشتركين في هيئة التقاعد الوطنية من الحصول على رواتبهم، ناهيك عن أنه إذا وافق يوم الصرف إجازة أو عُطلة رسمية في دولة العراق، يتم تبكير أو تأخير عمليات إرسال الرواتب الخاصة بالمتقاعدين، مما يتمكن جميع المستفيدين من الحصول على الرواتب من خلال كافة المنافذ المعنية بالصرف بمحافظات العراق.