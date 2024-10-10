استعلم عن اسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة وطريقة الاستعلام والاشتراك عبر منصة مظلتي من هنا

تعد قوائم أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة من أهم الأمور التي يستفسر عنها الآلاف من المواطنين في مختلف محافظات العراق في الوقت الراهن، خصوصاً بعد إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مساء يوم الاثنين السابع من أكتوبر من العام الحالي عن بدء التسجيل لمنحة الطلاب لأولياء الأمور الذين يستفيدون من دعم الرعاية الاجتماعية في كافة المحافظات.

ما هي أسماء المستفيدين من البرنامج الاجتماعي في الوجبة الأخيرة؟

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، من خلال بيان رسمي نشرته على منصة “مظلتي” عبر فيسبوك، أنها لم تصدر قوائم بأسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة في جميع المحافظات العراقية جاء ذلك بعد صرف منحة الطلاب التي استمرت لمدة ثلاثة أشهر يوم الثلاثاء الماضي، الذي وافق الأول من شهر أكتوبر الجاري.

كيفية الاستفسار عن أسماء المستفيدين من الدعم الاجتماعي

تعد منصة مظلتي من أهم المنصات الحكومية المرتبطة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، ويطرح بعض الناس تساؤلات حول كيفية الاستفسار بشكل صحيح عن أسماء المقبولين في الدعم كل ما يتوجب عليك فعله هو الالتزام بالخطوات التالية: