صراع الجبابرة.. انطلاق مباراة السعودية واليابان على قناة beIN SPORTS3 اليوم

تنطلق في الدقائق القادمة مباراة السعودية واليابان، التي تمثل أبرز المواجهات الرياضيات، وتأتي هذه المباراة ضمن منافسات التصيفات لكأ العالم 2026، بالإضافة إلى أن المباراة يتم إذاعتها على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية أو الجوهرة المشعة، ناهيك عن أن أمل منتخب السعودية في الانتصار على الفريق الأخر، من أجل تقوية مكانته ضمن المجموعة، وعليه سنتعرف معًا على موعد انطلاق المباراة والقنوات الناقلة.

متى إذاعة مباراة السعودية واليابان

تبدأ مباراة السعودية واليابان اليوم الخميس الموافق 10 من شهر أكتوبر 2204، وذلك في تمما الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ناهيك عن أن تقدم المنتخب السعودي لتحقيق الصدارة بتعادله أمام إندونيسيا 1-1، بالإضافة إلى فوزه على منتخب الصين بنتيجة 2-1، حتى أن المنتخب الياباني تصدر هو الأخر ضمن جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليابان

هناك العديد من القنوات الفضائية التي تقوم بإذاعة مباراة السعودية واليابان ومن بينها بي إن سبورتس 3 والكأس إتش دي 5، كما يمكنك تنزيل القناة وفقًا للتردد المتمثل في الأتي:-

القمر الصناعي يكون النايل سات.

التردد الجديد 12532.

استقطاب القناة يكون أفقي.

معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

تردد قناة SSC الرياضية

وتقوم قناة SSC بنقل مباراة السعودية واليابان، التي تنقل كافة الأحداث الكروية بجودة عالية، ويمكن استقبال القناة على ترددها الجديد كما يأتي:-