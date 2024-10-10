اتفرج ببلاش.. تردد قناة الكأس 7 الناقلة لمباراة الأردن وكوريا الجنوبية بتصفيات كأس العالم 2026

تم عرض تردد قناة الكأس 7 و تستعد القناة القطرية لنقل المباراة القوية بين منتخب الأردن وكوريا الجنوبية اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024، ضمن تصفيات كأس العالم 2026، وتقوم المباراة على ملعب استاد عمان الدولي في الجولة الثالثة من المجموعة 3 للتصفيات المؤهلة للبطولة، و تُعد هذه المباراة حاسمة لكل المنتخبين، حيث يسعى كل فريق لتعزيز فرصه في التأهل وتصدر مجموعته.

تردد قناة الكأس 7

مجموعة قنوات الكأس القطرية تمتلك حقوق نقل المباراة عبر تردد القناة، و التي تتطلب الاشتراك في الباقة لمتابعة البث، و يمكن ضبط التردد علي الاقمار الصناعية و هي كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11919 الاستقطاب: أفقي (H) معدل الترميز: 27500 تصويب الخطأ:6\5



القمر الصناعي: عرب سات

تردد القناة: 12245 الاستقطاب: عمودي (V) معدل الترميز: 27500 تصويب الخطأ: 4\3



القنوات الناقلة لمباراة الأردن و كوريا الجنوبية

سيتم نقل المباراة عبر مجموعة من القنوات الأخرى، مما يتيح للمشاهدين خيارات متعددة لمتابعة اللقاء المنتظر، إليكم قائمة القنوات الناقلة :

قناة beIN Sports 2HD – معلق المباراة: باسم الزير.

قناة Sport 2 Ukraine.

قناة Sport club Croatia.

تشكيلة منتخب الأردن

يشارك المنتخب بتشكيلة قوية تضم أبرز اللاعبين، حيث يعتمد المدير الفني على أفضل العناصر لتحقيق الفوز في هذه المواجهة المهمة، جاءت التشكيلة الأساسية كالتالي: