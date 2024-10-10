متاح من هنا.. رابط التسجيل في منحة البطالة 2024 في الجزائر عبر الوكالة الوطنية للتشغيل

قامت منصة الوكالة الوطنية بالإعلان عن توفير رابط التسجيل في منحة البطالة 2024، حيث تعتبر هذه المنحة هي أهم وأفضل المنح التي تقدمها الحكومة الجزائرية بهدف مساعدة جميع المواطنين الغير قادرين على العمل، بالإضافة إلى توفير المساعدات المالية لهم وفق مجموعة من الشروط التي يجب توافرها.

رابط التسجيل في منحة البطالة 2024

قامت الوكالة الوطنية في دولة الجزائر عن توفير رابط التسجيل للمنحة، من خلال الخطوات التالية:

يجب الدخول إلى الموقع الرسمي الإلكتروني للوكالة الوطنية للتشغيل.

القيام بتسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بالمتقدم.

ثم القيام بالنقر على القائمة الرئيسية.

بعد ذلك يتم اختيار الخدمات الإلكترونية ومنها النقر على التسجيل في منحة البطالة.

تسجيل كافة البيانات الشخصية اللازمة.

القيام برفع كافة الوثائق والمستندات اللازمة.

يجب النقر على كلمة التسجيل.

شروط التسجيل في منحة البطالة 2024

حدد الموقع الرسمي مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للتسجيل في الجزائر، وهذه الشروط تتمثل فيما يلي: