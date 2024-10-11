” استعلم عن اسمك الآن “.. استخراج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024 والشروط المطلوبة للقبول

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق برئاسة الوزير أحمد الأسدي عن الانتهاء من فرز الطلبات المقدمة للحصول على الدعم ضمن برنامج الرعاية الاجتماعية، وهو البرنامج الذي يهدف إلى مساعدة الأسر والأفراد الأولى بالرعاية لتوفير حياة كريمة لهم، في إطار هذا البرنامج، يتم اختيار الأسر والأفراد وفقًا لمجموعة من المعايير والشروط التي تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، لذلك نستعرض كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

للاطلاع على أسماء المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق، يمكن اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم زيارة موقع منصة مظلتي.

من خلال الموقع أو المنصة، اختر القسم الخاص ببرنامج الرعاية الاجتماعية.

بعد اختيار البرنامج، انقر على تحميل الكشوفات لتحميل القوائم الكاملة بأسماء المستفيدين.

بعد تحميل الكشوفات، يمكنك البحث عن اسم المواطن الذي ترغب في الاستعلام عنه

باستخدام أداة البحث أو التمرير اليدوي.

في حالة عدم العثور على الاسم في الكشوفات المحملة، قد يكون من الأفضل انتظار تحديثات جديدة أو تحميل باقي الكشوفات التي لم يتم إصدارها بعد.

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدمين للاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية، وهي كالتالي: