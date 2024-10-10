تابع ببلاش.. تردد قناة الكأس الجديد 2024 الناقلة لمباراة العراق وفلسطين بجودة عالية

تنقل قناة الكأس اليوم مباراة العراق وفلسطين في تصفيات أسيا، حيث إن هذه القناة من أبرز القنوات الرياضية المتخصصة في إذاعة المباريات المحلية والعالمية، ناهيك عن أن القناة تنقل المباريات بجودة عالية وإشارة قوية، يسهل القيام باستقبالها دون توقف، وهو ما نوضحه لكم في السطور التالية.

استقبال تردد قناة الكأس المفتوحة 2024

وعن المعلومات الخاصة باستقبال قناة الكأس الرياضية الناقلة للمحتوى الرياضي سواء كانت برامج رياضية أو مباريات محلي وعالمية، وفقًا للأتي:-

تردد القناة يكون 11919.

معامل الترميز 27500.

القمر الصناعي الجديد فهو النايل سات.

استقطاب القناة فهو عمودي.

فيما أن معامل تصحيح الخطأ 5/6.

نزل قناة الكأس الرياضية على العرب سات 2024

ولكي تتمكن من مشاهدة مباراة العراق وفلسطين اليوم الخميس الموافق 10 من شهر أكتوبر في تمام الساعة التاسعة مساءً، فيمكنك تنزيلها كما في البيانات التي نصت على النحو الأتي:-

القمر الصناعي الجديد يكون العرب سات.

تردد القناة الجديد فهو 12245.

استقطاب القناة فهو أفقي.

معامل الترميز الخاص بالقناة 27500.

خطوات استقبال قناة الكأس الرياضية

كما يمكن استقبال قناة الكأس عبر الأقمار الصناعية سواء النايل سات أو العرب سات، وفقًا للخطوات التالية:-