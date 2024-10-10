تردد قناة وناسة 2024 على النايل سات وعرب سات “لولو صارت شرطية” اغاني واناشيد لأطفالك بدون توقف

يبحث الكثير من اولياء الامور بالوقت الحالي عن تردد قناة وناسة للأطفال 2024 حيث أصبحت قناة وناسة من القنوات المفضلة للكثيرين من الاطفال بالوقت الحالي بعد أن نجحت في تقديم أروع وأهم البرامج والأغاني التي تهم فئات كبيرة من الأطفال، وتجمع القناة بين الأغاني التعليمية والترفيهية التي تقدم قيمة حقيقية للطفل ومفيدة وتعمل القناة طوال الوقت بدون اي فواصل اعلانية ولذلك يسعي الجميع للحصول علي تردد تلك القناة المعروفة بالوطن العربي والتي باتت معروفة للغاية، مما جعل نسب مشاهدة القناة ترتفع بشكل كبير خلال السنوات الماضية وتعد قناة وناسة من أهم القنوات الفضائية الموجودة حاليًا في الوطن العربي وتعرض العديد من البرامج الترفيهية والقصص للاطفال .

قناة وناسة كيدز

وهناك الكثير من الاسر المصرية التي تريد ان تريد الرقابة علي اطفالهم لذلك قناة وناسة من القنوات التي توفر كافة التفاصيل لذلك هناك اسر مصرية تهتم في كل مكان بمتابعة كل ما هو جديد في عالم الأطفال، لذلك يبحثون جيدًا عن القنوات التي تستطيع تقديم ذلك بمستوى آمن وخفيف للطفل، ويسعى القائمون على قناة وناسة الفضائية إلى تحقيق أصعب معادلة بين تقديم محتوى مميز للطفل الذي يحق له الاستفادة في حياته، وأيضًا ترفيه وقته، وتجذب قناة وناسة للطفل من خلال تقديم أغاني مميزة تحتوي على رسومات متحركة أو أطفال حقيقيين حتى يكون تلقي المعلومة للطفل أسهل كثيرًا.

تردد قناة وناسة 2024 على النايل سات وعرب سات

القمر الصناعي، نايل سات.

التردد، 11430.

الاستقطاب، عمودي.

معدل الترميز، 27500.

معامل تصحيح الخطأ، 5/6.

الجودة، انحراف معياري.