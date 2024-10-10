mohesr.gov.iq : نتائج القبول المركزي 2024 عموم المحافظات .. الحدود الدنيا في الجامعات العراقية

نتائج القبول المركزي 2024 عموم المحافظات، شهدت الاونة الاخيرة الكثير من العمليات البحثية من قبل طلاب وطالبات العراق حيث يهتم الطلبة العراقيون بالبحث عن نتائج القبول المركزي في العراق 2024 والتي تؤثر على مستقبل الطلبة وتحدد مدى قدرتهم على الالتحاق بالجامعات والكليات التي تناسب طموحاتهم واهدافهم المهنية.

موعد اعلان نتائج القبول المركزي في العراق

من المتوقع اعلان نتائج القبول المركزي في العراق خلال الايام القليلة القادمة حيث تعمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مراجعة البيانات والتأكد من دقتها وعادة ما تعلن النتائج في بداية شهر تشرين الاول وهذا يعتمد على جدول زمني محدد.

نتائج القبول المركزي 2024 عموم المحافظات

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق نتائج القبول المركزي في العراق 2024 في بداية شهر تشرين الاول وفق جدول زمني محدد وذلك بعد مراجعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للبيانات والتأكد من دقتها.

للاستعلام عن نتائج القبول المركزي في العراق 2024 اتبع الخطوات التالية: