انفراجة جديدة في الأسعار.. أسعار السكر والزيت والمكرونة واللبن والفول والدقيق بعد قرار وزير التموين

أسعار السكر، إصدار وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق قرارات جديدة بشأن أسعار بعض السلع الاستهلاكية الاستراتيجية وذلك وفقا للقرار رقم 871 لسنة 2024، لذلك سوف نتعرف معا اليوم على أسعار السكر والمكرونة والأرز والزيت والفول وذلك بعد القرارات الاخيرة كونها واحدة من أهم السلع الاستراتيجية التي تؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين وهذا ما سنتعرف عليها معا في السطور القادمة فتابعونا.
قرار من التموين بشأن 7 سلع أساسية في الأسواق
تشهد الأسواق في مصر التقلبات في الأسعار بصورة غير مفهومة لذلك اصدار وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق قرارا جديدا رقم 871 لسنة 2024 بشأن سبع سلع إستراتيجية من أجل توفيرها بأسعار معقولة للمواطنين.
وقد حدد القرار سبع سلع استراتيجية ومنها زيت الطعام، الفول، الأرز، اللبن، السكر، المكرونة، والدقيق الأبيض، كما جاء القرار يمنع الشركات والمنشآت من احتكار هذه السلع أو إخفائها أو حبسها عن التداول.
أسعار السكر والمكرونة والأرز والزيت والفول اليوم بعد قرار وزير التموين
قد جاءت الأسعار بعد قرار وزير التموين على النحو التالي:
- سعر السكر: سجل متوسط سعر السكر 36.06 جنيه وقد يزيد قليلا.
- سعر الدقيق: سجل سعر الدقيق 25.36 جنيه للكيلو المعبأ.
- سعر الأرز: سجل متوسط سعر الأرز 33.79 جنيه وأقصى سعر وصل له هو 36 جنيه.
- سعر الفول: سجل متوسط سعر الفول 53.24 جنيه.
- سعر الزيت: سجل متوسط سعر الزيت 77.35 جنيه للتر الواحد وقد يقل أو يزيد قليلا.
- سعر اللبن: سجل متوسط سعر اللبن 41.39 جنيه وقد يزيد أو يقل بحسب الشركة واماكن التوزيع.
- سعر المعكرونة: سجل متوسط سعر المكرونة 27 جنيها للكيلو السائب.