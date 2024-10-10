انفراجة جديدة في الأسعار.. أسعار السكر والزيت والمكرونة واللبن والفول والدقيق بعد قرار وزير التموين

أسعار السكر، إصدار وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق قرارات جديدة بشأن أسعار بعض السلع الاستهلاكية الاستراتيجية وذلك وفقا للقرار رقم 871 لسنة 2024، لذلك سوف نتعرف معا اليوم على أسعار السكر والمكرونة والأرز والزيت والفول وذلك بعد القرارات الاخيرة كونها واحدة من أهم السلع الاستراتيجية التي تؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين وهذا ما سنتعرف عليها معا في السطور القادمة فتابعونا.

قرار من التموين بشأن 7 سلع أساسية في الأسواق

تشهد الأسواق في مصر التقلبات في الأسعار بصورة غير مفهومة لذلك اصدار وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق قرارا جديدا رقم 871 لسنة 2024 بشأن سبع سلع إستراتيجية من أجل توفيرها بأسعار معقولة للمواطنين.

وقد حدد القرار سبع سلع استراتيجية ومنها زيت الطعام، الفول، الأرز، اللبن، السكر، المكرونة، والدقيق الأبيض، كما جاء القرار يمنع الشركات والمنشآت من احتكار هذه السلع أو إخفائها أو حبسها عن التداول.

أسعار السكر والمكرونة والأرز والزيت والفول اليوم بعد قرار وزير التموين

قد جاءت الأسعار بعد قرار وزير التموين على النحو التالي: