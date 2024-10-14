“خراب مستعجل“حقيقة زيادة أسعار باقات الإنترنت المنزلي المصرية للاتصلات تكشف الحقيقة

قررت الشركة المصرية للاتصالات المشغل الرئيسي، بزيادة أسعار باقات الإنترنت، وذلك اعتبارا من غدا بعد الزيادة التي شهدتها أسعار باقات الهاتف فقد رفعت الشركة سعر الانترنت الأكثر طلبا والتي تقدم سعة 140 جيجابايت إلى 160 جنيها بدلاً من 120 جنيها، وذلك حسب تصريحات مصادر داخل الشركة وهذا يثير تساؤلات حول تأثير هذه الزيادة على مستخدمي الإنترنت في البلاد.

زيادة أسعار باقات الإنترنت المنزلي

و هذة الخطوة الجديدة التي تهم المستخدمين، أعلنت شركات الاتصالات المصرية، بما في ذلك فودافون وأورانج، و زيادات في أسعار الباقات والكروت، وقد وافق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على الزيادات التي تصل إلى 10%، وأكدت الشركات أن التعديلات ستشمل جميع المستخدمين، مما أثار تساؤلات حول تأثيرها على ميزانيات المواطنين واستراتيجيات الاستخدام المستقبلية.

ارتفاع باقات الإنترنت المنزلي من WE

أعلنت الشركة عن الزيادات الجديدة في باقات الإنترنت، وفيما يلي تفاصيل الأسعار الجديدة:

باقة 200 جيجابايت: السعر الجديد 225 جنيهاً (بدلاً من 170 جنيهاً).

وباقة 250 جيجابايت: السعر الجديد 280 جنيهاً (بدلاً من 210 جنيهات).

أما باقة 400 جيجابايت: السعر الجديد 440 جنيهاً (بدلاً من 340 جنيهاً).

وباقة 600 جيجابايت: السعر الجديد 650 جنيهاً (بدلاً من 500 جنيه).

وباقة 1 تيرابايت: السعر الجديد 1050 جنيهاً (بدلاً من 800 جنيه).

باقات الإنترنت من شركة أورانج

أعلنت الشركة عن أسعار الباقات الجديدة، وهي كالأتي:

باقة 140 جيجابايت: الآن بسعر 160 جنيها بدلاً من 120 جنيها.

باقة 200 جيجابايت: متاحة بسعر 225 جنيها.

باقة 300 جيجابايت: سعرها 325 جنيها.

باقة 500 جيجابايت: أصبحت بسعر 525 جنيها.

باقة 750 جيجابايت: تقدم بسعر 800 جنيها.

باقات الانترنت من شركة اتصالات

أعلنت الشركة عن التعديلات بعد زيادة الباقات، وهي :

باقة 140 جيجابايت: سعر 120 جنيها بدلا من 160 جنيها.

باقة 200 جيجابايت: بسعر 170 جنيها بدلا من 225 جنيها.

باقة 300 جيجابايت: بسعر 250 جنيها بدلا من330 جنيها.

باقة 600 جيجابايت: بسعر 500 جنيها بدلا من 650 جنيها.