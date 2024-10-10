”هاتف الاحلام من سامسونج” سعر ومواصفات هاتف سامسونج samsung galaxy a16 بمعالج متميز

أعلنت شركة سامسونج عن الإصدار الجديد samsung galaxy a16 الذي سيتم طرحه في الأسواق، والذي جاء ليستهدف الفئة الاقتصادية، كما أنه يحمل المواصفات الجبارة التي يتفوق بها عن الهواتف الأخرى في نفس فئته السعرية، كما أن يفوق الهاتف Galaxy A15، ومن خلال مقالنا سوف نعرض لكم مواصفات الهاتف الجديد مع ذكر السعر.

مواصفات هاتف سامسونج samsung galaxy a16

يحمل هاتف samsung galaxy a16 مواصفات جبارة وقوية، وهي تتمثل في النقاط التالية:

يزن الهاتف 200 جرام.

كما أنه مصنع من الخارج من خامات البلاستيك.

يدعم خاصية مقاومة الماء والغبار.

كما يدعم شبكات الجيل الخامس.

يمكن استخدام شريحتين في نفس الوقت، أو إدخال شريحة مع كارت ميموري.

جاءت شاشة الهاتف من نوع Super AMOLED.

درجة سطوع الشاشة تبلغ 800 شمعة.

معدل التحديث يبلغ 90 هيرتز

معالج الهاتف من نوع Cortex A78 في الأسواق الفرنسية.

معالج الهاتف في الأسواق الآسيوية من نوع Cortex A76.

كما جاء الهاتف بنسختين الأولى، مساحة التخزين 128 جيجا بايت مع 4 رام، والثانية 256 جيجا مع 8 جيجا رام.

يعمل الهاتف نظام التشغيل Android 14.

تبلغ دقة كاميرا السيلفي 13 ميجا بيكسل، بينما دقة

سعة البطارية تبلغ 5000 مللي امبير.

كما أن الشحن السريع بقوة 25 وات.

أما نوع الشحن USB Type C.

كما يأتي الهاتف بأربعة ألوان وهي باللون الأسود، الرمادي، الذهبي والأخضر.

سعر هاتف Galaxy A16 5G

جاء الهاتف الجديد samsung galaxy a16 في الأسواق الفرنسية بسعر يورو للنسخة 128 جيجا بايت مع 4 جيجا رام، ولكن لم يتم تسعير النسخة 256 جيجا.