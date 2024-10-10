سوريا لايف تويتر .. مباراة الأردن وكوريا الجنوبية مباشر تويتر في تصفيات كأس العالم 2026

مباراة الأردن وكوريا الجنوبية مباشر تويتر، حالة من الترقب الشديد من قبل محبي ومتابعي الكرة بالاردن بالوقت الحالي من اجل مواجهة من العيار الثقيل بين المنتخب الاردني ونظيرة الكوري والتي ستكون ضمن منافسات تصفيات كأس العالم، حيث يلتقي المنتخب الأردني نظيره الكوري الجنوبي اليوم الخميس، في تصفيات كأس العالم 2026 المقامة في أميركا وكندا والمكسيك.

مباراة الأردن وكوريا الجنوبية مباشر تويتر

يستضيف المنتخب الأردني نظيره الكوري الجنوبي، في الجولة الثالثة من المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، على ستاد عمان الدولي، وجدير ان المنتخب الاردني إستطاع ان يدرك التعادل امام المنتخب الكويتي بالجولة الاولي بهدف وحيد لكل منهما، فيما حقق الفوز على المنتخب الفلسطيني بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثانية.

ويحتل منتخب النشامى المركز الأول في مجموعته برصيد 4 نقاط، حيث سجل 4 أهداف واستقبل هدفين، فيما يحتل منتخب كوريا الجنوبية المركز الثاني بنفس عدد النقاط، حيث سجل 3 أهداف واستقبل هدفًا واحدًا.

وتعادل منتخب كوريا الجنوبية مع فلسطين دون أهداف، قبل أن يتغلب على عمان بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثانية.

موعد مباراة الأردن وكوريا الجنوبية

تبدء مواجهة المنتخب الاردني ونظيرة الكوري في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة الأردن وكوريا الجنوبية

وستكون مواجهة الاردن وكوريا الجنوبية منقولة عبر القناة القطرية بي ان سبورت وبالتحديد قناة Bein Sports HD 2 والكأس 7 .