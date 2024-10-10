“هنا” اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في محافظات العراق

يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية من أكثر البرامج المهمه في العراق، والتي تقدمها الحكومة العراقية لمحدودي الدخل، ويتساءل البعض على طريقة الاستعلام على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للتأكد هل تم الموافقة على صرف قيمة الدعم للمقبولين ام لا، وقد أوضحت الحكومة العراقية بأن هناك بعض الشروط الأساسية التي يجب التأكد من توافرها لدي كافة المتقدمين على الدعم سنتعرف عليها.

طريقة الاستعلام على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

تعتبر منصة مظلتي من أهم المنصات الحكومية التابعه لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق، ويتساءل البعض على الطريقة الصحيحة في الاستعلام على أسماء المقبولين في الدعم، كل ما عليك اتباع الخطوات التالية:

• اضغط على رابط منصة مظلتي.

• اختر على برنامج الرعاية الاجتماعية من الخيارات الموجودة على الشاشة.

• ثم يتم اختيار الاستعلام على أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية.

• يطلب الموقع تحديد الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها، ويتم تسجيل بعض البيانات التي تطلبها المنصة وهي رقم الهوية الوطنية.

• اضغط على استعلام وسيتم توضيح على الشاشة كافة أسماء المقبولين في الدعم.

ما هي متطلبات التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية

أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية بأنه تم وضع بعض الشروط الأساسية التي يجب توافرها لدي كافة المتقدمين لصرف دعم الرعاية الاجتماعية، وصرحت بأنه من الضروري توافر الشروط التالية: