تجديد البطاقة الذهبية في الجزائر 2024 بطريقة سهلة رابط مباشر ” eccp.poste.dz”

يرغب العديد من المواطنين في دولة الجزائر، من تجديد البطاقة الذهبية داخل ولايات الجزائر، حيث إن هذه البطاقة تمثل وثيقة هامة لجميع المتقدمين، بما توفره من خدمات مالية متمثلة في شراء السلع بها، وكذلك سداد الخدمات الخاصة بالمرافق وغيرها من الخدمات الأخرى التي يمكن إنهاءها بهذه البطاقة، وفي السطور التالية نكشف لكم إجراءات القيام بتجديدها.

تجديد البطاقة الذهبية في الجزائر 2024

أما عن الخطوات الواجب توافرها لكي يتم تجديد البطاقة الذهبية في الجزائر، وفقًا لما يلي:-

الذهاب إلى موقع هيئة البريد عبر الإنترنت.

مع إنشاء حساب أو تسجيل الدخول مباشرة إلى الخدمات.

ليتم اختيار خدمات الهيئة.

ملء استمارة طلب تجديد البطاقة الذهبية.

إرفاق المستندات المعنية بطلب التجديد.

التأكد من صحة المعلومات التي قمت بإدخالها في الخانات الخاصة بذلك.

النقر في النهاية زر “موافق” أو “حفظ”.

حتى يتم تجديد البطاقة في النهاية بكل سهولة.

ما هي شروط إصدار البطاقة الذهبية؟

أما في حالة إذا رغبت بإصدار البطاقة الذهبية في الجزائر، للإستفادة من كل الخدمات التي توفرها، فلابد من انطباق مجموعة من الشروط الأتيه:-