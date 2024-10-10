علم أطفالك القيم السليمة، تردد قناة طيور الجنة بيبي عبر قمر النايل سات والعرب سات 2024، يعتبر تردد قناة طيور الجنة 2024 من أهم الترددات التي تبحث عنها العديد من الأمهات في مختلف أنحاء العالم، لتثبيته على أجهزة الاستقبال الخاصة بهم، مما يتيح للأطفال الاستمتاع بمشاهدة البرامج الترفيهية وأفلام الكرتون على مدار اليوم، تعمل القناة 24 ساعة دون توقف، وتقدم محتوى متنوعاً من الأغاني والأناشيد والأفلام الكرتونية التي تساهم في تنمية القدرات العقلية والفكرية للأطفال.

تردد قناة طيور الجنة بيبي عبر قمر النايل سات والعرب سات 2024

نصل الآن إلى علم أطفالك القيم السليمة، تردد قناة طيور الجنة بيبي عبر قمر النايل سات والعرب سات 2024، حيث يمكنك الآن الحصول على تردد قناة طيور الجنة والاستمتاع بمحتوى القناة المميز، علم أطفالك القيم السليمة، تردد قناة طيور الجنة 2024 هو كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11274

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة طيور الجنة على قمر النايل سات

يمكن أيضاً تنزيل تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات، والتردد هو:

القمر الصناعي: عرب سات

تردد القناة: 11310

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

خطوات تثبيت تردد قناة طيور الجنة بيبي

فبعد أن توصلنا إلى علم أطفالك القيم السليمة، تردد قناة طيور الجنة بيبي عبر قمر النايل سات والعرب سات 2024، ننتقل الآن بكم إلى خطوات تثبيت تردد قناة طيور الجنة بيبي، لتحميل تردد قناة طيور الجنة على جهاز الاستقبال، يمكنك اتباع الخطوات التالية: