حملها دلوقتي.. اليك تردد قناة الكأس المفتوحة لمباراة العراق وفلسطين بتصفيات كأس العالم 2026 وكيفية تنزيلها على التلفاز

تعد قناة الكأس القطرية واحدة من أبرز القنوات الرياضية في العالم العربي، وتتميز بنقلها لأهم البطولات والمباريات الرياضية، ومع اقتراب تصفيات كأس العالم 2026، تزداد الحاجة لمعرفة تردد قناة الكأس لمتابعة هذه التصفيات الهامة، في هذا المقال، سنستعرض تردد قناة الكأس القطرية على جميع الأقمار الصناعية، لتمكين المشاهدين من متابعة تصفيات كأس العالم 2026 بكل سهولة وجودة عالية.
تردد قناة الكأس القطرية الناقلة لتصفيات كأس العالم 2026
يمكنك تحميل قناة الكاس القطرية لمتابعة مباريات تصفيات كاس العالم 2026 عبر استخدام تلك الترددات وهي كما يلي :
|القناة
|القمر الصناعي
|التردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|قناة الكأس الرياضية
|نايل سات
|11919
|أفقي
|27500
|3/5
|قناة الكأس الرياضية
|سهيل سات
|10770
|أفقي
|27500
|3/5
|قناة الكأس الرياضية
|عرب سات
|12245
|عمودي
|27500
|3/5
خطوات تنزيل قناة الكأس الرياضية الناقلة لتصفيات كأس العالم 2026
لتنزيل قناة الكأس الرياضية الناقلة لتصفيات كأس العالم 2026 على جهاز الاستقبال الفضائي الخاص بك، اتبع الخطوات التالية:
- قم بتشغيل جهاز الاستقبال الفضائي (الريسيفر) الخاص بك وتأكد من اتصاله بالتلفاز بشكل صحيح.
الدخول إلى قائمة الإعدادات:
- باستخدام جهاز التحكم عن بعد، اضغط على زر “Menu” (القائمة) لفتح قائمة الإعدادات.
الذهاب إلى إعدادات القنوات:
- اختر خيار “البحث عن القنوات” أو “إضافة تردد جديد” (يختلف الاسم حسب نوع جهاز الاستقبال).
إدخال بيانات التردد:
- أضف المعلومات التالية حسب القمر الصناعي الذي تستخدمه:نايل سات:التردد: 11919
الاستقطاب: أفقي (H)
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 3/5
سهيل سات:التردد: 10770
الاستقطاب: أفقي (H)
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 3/5
عرب سات:التردد: 12245
الاستقطاب: عمودي (V)
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 3/5
بدء البحث:
- بعد إدخال التردد والبيانات المطلوبة، اختر خيار “البحث” أو “Scan” لبدء عملية البحث عن القناة.
حفظ القناة:
- بعد انتهاء البحث، ستظهر قناة الكأس ضمن قائمة القنوات الجديدة. اختر “حفظ” لتتمكن من الوصول إليها في المستقبل بسهولة.
التأكد من القناة:
- انتقل إلى قائمة القنوات الخاصة بك وتأكد من أن قناة الكأس تعمل بشكل صحيح وأنها تنقل مباريات تصفيات كأس العالم 2026.