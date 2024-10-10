“نزلها Wanasah” تردد قناة وناسة كيدز الجديد 2024 بجودة عالية الان

تعد قناة وناسة أطفال من أشهر القنوات الفضائية المتخصصة في تقديم محتوى كرتوني وطفولي أكثر من مميز، ناهيك عن أنها تحرص على تقديمها إلى تجربة فريدة من نوعها، بما يتسلى بها الطفل على مدار اليوم، كذلك فإنها تقدم أسلوب شيق وجذاب يمكنك مشاهدتها من خلاله دون توقف، وعليه سنتعرف معًا على أخر تحديث لتردد القناة كما سنوضحه لكم في مقال اليوم.

تحديث تردد قناة وناسة أطفال الجديد 2024

يمكنك استقبال تردد قناة وناسة أطفال الجديد التي يستمتع بها الأطفال على مدار اليوم، بما يمكن المشاهدة دون توقف، كما يأتي:-

القمر الصناعي الجديد يكون النايل سات.

التردد الخاص بالقناة فهو 11430.

معدل الترميز الجديد 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

استقطابها عمودي.

تردد وناسة الجديد 2204 العرب سات

أما عن المعلومات المعنية بطلب استقبال قناة وناسة أطفال الجديد على القمر الصناعي سواء النايل سات أو العرب سات، ومن بينها أحد الترددات التي جاءت بياناته كما يأتي:-

القمر الصناعي الجديد للقناة فهو العرب سات.

التردد الخاص بالقناة يكون 11270.

معامل الترميز فهو 27500.

فيما أن معامل تصحيح الخطأ للقناة ¾.

تثبيت قناة وناسة أطفال

وعن الخطوات الواجب مراعاتها لكي يتم استقبال قناة وناسة أطفال الجديد سواء النايل سات أو العرب سات، وفقًا لما يلي:-

عليك الإنتقال إلى قائمة جهاز الرسيفر الرئيسية.

مع النقر على الإعدادات.

القيام بإدخال بيانات القناة فيما بعد.

ثم الضعط مباشرة على زر “بحث”.

وعندها ستتمكن من استقبال القناة.

ما تقدمه قناة وناسة أطفال الجديد على نايل وعرب سات 2024؟

تقوم القناة العديد من البرامج الطفولية سواء الكرتونية والتعليمية التي يتم إذاعتها على مدار الـ 24 ساعة، ومن بينها الأتي:-