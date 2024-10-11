“1.000.000 دولار” حقق حلمك بالإشتراك في مسابقة الحلم والفوز الكبير

مسابقة الحلم فرصة لجميع من يريد أن يحالفه الحظ ويفوز بجوائر مالية بقيمة كبيرة، حيث يتم تقديم العديد من الجوائر ذات القيم الباهظة للمتسابق الذي يقوم بالإجابة الصحيحة علي جميع الأسئلة التي تقدم من قبل إدارة برنامج مسابقة الحلم التي يقدمها الإعلامي المتميز مصطفي ألاغا هذا الإعلامي له القدرة علي جذب وانتباه جميع المشاهدين،لذا حظي هذا البرنامج بنسب مشاهدة عالية جدا حول الدول العربي، من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم جميع الأرقام المحددة لكافة الدول المتاح لها الاشتراك بهذا البرنامج، بالإضافة إلي خطوات الاشتراك في السطور القادمة تابعونا.

ماهي أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

العديد من الأشخاص المقيمين بالدول العربية يبحثوا دائما عن أرقام الاشتراك في برنامج مسابقة الحلم حيث تتمثل في التالي:

يمكنك الاشتراك من داخل الأراضي السوريا عبر الأرقام الآتية: 1555.

بينما يتاح للجميع المقيمين بدولة تونس الاشتراك في برنامج مسابقة الحلم عبر الرقم 9669.

كما يستطيع المواطنين المقيمين بدولة ليبيا الاشتراك في هذه المسابقة عبر الرقم 2121.

رقم للمتسابقين المقيمين بدولة الكويت 4141 يتمكن الجميع من الاشتراك في مسابقة الحلم.

عبر الاتصال بالرقم 95450 يتاح لجميع الأشخاص المقيمين بمصر الاشتراك في مسابقة الحلم.

الأرقام المتاحة للمشتركين في المملكة السعودية 858888.

الآن… عبر هذه الخطوات تستطيع الاشتراك في مسابقة الحلم