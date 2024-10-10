ينهار تخفيضات.. مفاجئة غير متوقعة في اسعار البصل اليوم الخميس 2024/10/10 في جميع الاسواق

عبدالله عربي تاريخ النشر تصنيف اقتصاد
ينهار تخفيضات.. مفاجئة غير متوقعة في اسعار البصل اليوم الخميس 2024/10/10 في جميع الاسواق

يبحث العديد من المواطنين عن اسعار البصل اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024 ، وفقًا للأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز مجلس الوزراء، وذلك لشراء ما يحتاجونه في نهاية الأسبوع، سوف نعرض أبرز الأصناف وأرخص الأماكن التي يمكنك الذهاب إليها للشراء.

اسعار البصل اليوم

  • يصل متوسط سعر كيلو البصل الأحمر في السوق المحلي إلى 12 جنية.
  •  و يبدأ سعر كيلو البصل الأبيض من 9 جنية ولا يزيد عن 16 جنية لأجود الأصناف.
  •  سعر البصل الأحمر الصنف الممتاز في سوق العبور بين 7 و11 جنية للكيلو.

اسعار الخضروات اليوم

شهدت أغلب أصناف الخضروات انخفاضًا في الأسعار، و خاصة البطاطس، والتي جاءت كالتالي:

  • سعر كيلو البطاطس 

يبلغ متوسط سعر الكيلو اليوم 18 جنيهًا، ولكن يمكنك شراء البطاطس بأسعار أقل بكثير في سوق العبور:

  • سعر كيلو الخيار 

يتراوح سعر الكيلو في سوق العبور بين 5 و9 جنية، بينما يباع خارج السوق ب16 جنية للكيلو.

  • سعر كيلو الكوسة

يبلغ سعر الكوسة اليوم 25 جنية للكيلو، ولكن في سوق العبور لا يتجاوز كحد اقصي 14 جنية.

  • سعر كيلو الملوخية 

يصل سعر الكيلو في السوق المحلي إلى 12.5 جنية في المتوسط، بينما تباع في سوق العبور ما بين 4 و5 جنية.

  • سعر الحبة الواحدة للكرنب

يباع الكرنب اليوم بسعر متوسط يبلغ 35 جنية، بينما لا يتجاوز سعره في سوق العبور 4 إلى 5 جنية.

  • سعر القرنبيط اليوم

يصل سعر الحبة الواحد ما يترواح بين 3 و 5 جنيهاً.

  • سعر كيلو الليمون

تتراوح سعر الكيلو البلدي في سوق العبور بين 4و 8 جنيهاً بينما الليمون الحلو  بين 6 و 12 جنية.

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