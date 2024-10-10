ينهار تخفيضات.. مفاجئة غير متوقعة في اسعار البصل اليوم الخميس 2024/10/10 في جميع الاسواق

يبحث العديد من المواطنين عن اسعار البصل اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024 ، وفقًا للأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز مجلس الوزراء، وذلك لشراء ما يحتاجونه في نهاية الأسبوع، سوف نعرض أبرز الأصناف وأرخص الأماكن التي يمكنك الذهاب إليها للشراء.

اسعار البصل اليوم

يصل متوسط سعر كيلو البصل الأحمر في السوق المحلي إلى 12 جنية.

و يبدأ سعر كيلو البصل الأبيض من 9 جنية ولا يزيد عن 16 جنية لأجود الأصناف.

سعر البصل الأحمر الصنف الممتاز في سوق العبور بين 7 و11 جنية للكيلو.

اسعار الخضروات اليوم

شهدت أغلب أصناف الخضروات انخفاضًا في الأسعار، و خاصة البطاطس، والتي جاءت كالتالي:

سعر كيلو البطاطس

يبلغ متوسط سعر الكيلو اليوم 18 جنيهًا، ولكن يمكنك شراء البطاطس بأسعار أقل بكثير في سوق العبور:

سعر كيلو الخيار

يتراوح سعر الكيلو في سوق العبور بين 5 و9 جنية، بينما يباع خارج السوق ب16 جنية للكيلو.

سعر كيلو الكوسة

يبلغ سعر الكوسة اليوم 25 جنية للكيلو، ولكن في سوق العبور لا يتجاوز كحد اقصي 14 جنية.

سعر كيلو الملوخية

يصل سعر الكيلو في السوق المحلي إلى 12.5 جنية في المتوسط، بينما تباع في سوق العبور ما بين 4 و5 جنية.

سعر الحبة الواحدة للكرنب

يباع الكرنب اليوم بسعر متوسط يبلغ 35 جنية، بينما لا يتجاوز سعره في سوق العبور 4 إلى 5 جنية.

سعر القرنبيط اليوم

يصل سعر الحبة الواحد ما يترواح بين 3 و 5 جنيهاً.

سعر كيلو الليمون

تتراوح سعر الكيلو البلدي في سوق العبور بين 4و 8 جنيهاً بينما الليمون الحلو بين 6 و 12 جنية.