“عاجل بقيمة 12.000 دينار”.. طريقة التسجيل في المنحة الجزافية “بطاقة الشفاء” لجميع الفئات.. سجل وأحصل عليها

يبحث العديد من المواطنين في دولة الجزائر، عن إجراءات التسجيل في المنحة الجزافية، التي تستقطب العديد من الفئات داخل ولايات الجزائر، بما توفر لهم مساعدات مالية شهرية، ناهيك عن توفير مستوى معيشي ملائم وتلبية احتياجاتهم بشكل كبير، وعليه أصبح من السهل إمكانية التسجيل في المنحة والحصول على الدعم المادي التي يتم توفيره، ويبلغ قيمته تقريبًا إلى 12 ألف دينار جزائري، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات التسجيل في المنحة الجزافية

أما عن خطوات التسجيل الواجب مراعاتها لكي يتم التسجيل في المنحة الجزافية أمام كافة المتقدمين في ولايات الجزائر، وفقًا لما يأتي:-

قم بالذهاب إلى موقع وزارة العمل والتشغيل في بداية الأمر.

مع القيام بالنقر على زر “خدمات الوزارة”.

ليتم تحديد محل السكن للشخص المتقدم.

ملء استمارة طلب الالتحاق بالمنحة الجزافية.

القيام بإرفاق المستندات المعنية بطلب القبول ومنها إيصال سداد الرسوم والكشف الطبي.

مع التأكد من صحة الشهادات الطبية المستخرجة.

النقر في نهاية الأمر على أيقونة “تأكيد” أو إرسال الطلب.

ما هي الفئات المستحقة من المنحة الجزافية؟

وعن الفئات التي يحق لها التسجيل في المنحة الجزافية التي تصل قيمتها إلى 12 ألف دينار جزائر، ومن بينها الأتي:-