الكيلو وصل كام.. زيادة جديدة في أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024

أسعار الفراخ اليوم، قد شهدت أسعار الدواجن في الفترة الأخيرة ارتفاعات بصورة مبالغة وتستمر يوميا ارتفاع أسعار الدواجن الأمر الذي أدى إلى اهتمام المواطنين بمعرفة اسعار الفراخ يوميا حيث انها من الوجبات الأساسية التي يعتمد عليها المواطنين في وجباتهم، كما شهدت ايضا جميع المنتجات المرتبطة بإنتاج الدواجن بارتفاعات خيالية حيث وصل سعر الكتكوت الى اكثر من 52 جنيها ويختلف السعر من منطقة لأخرى بناء على مجموعة من العوامل اليوم سوف نتعرف على اسعار الدواجن اليوم الخميس الموافق 10 من أكتوبر فتابعونا.

أسعار الفراخ اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024

بعد ارتفاعات كبيرة وعلى مدار أسبوعين في أسعار الدواجن قد شهدت منذ امس يوم الاربعاء التاسع من أكتوبر انخفاضا في أسعار الدواجن بقيمته جنيهين فقط لتعود مرة أخرى للارتفاع اليوم الخميس الموافق العاشر من أكتوبر في المزرعة مابين 80 و 81 جنيهًا، على أن يتم بيعها في الأسواق بسعر يتراوح من 90 الى 100 جنيه إذا لديك باختلاف المحافظات واختلاف أماكن الشراء.

أما عن أسعار الدواجن الحمراء والساسو فقد وصل سعرها في المزرعة ما بين 105 و 106 جنيه لتباع بحوالي 115 و116 جنيهًا للكيلو.

أسعار البيض اليوم 10 أكتوبر 2024

ما ارتفاع أسعار الدواجن يترقب الكثير من المواطنين اسعار البيض كونها تعتمد على سعر الدواجن بصورة أساسية وقد جاءت أسعار البيض الاحمر والابيض كالتالي:

كرتونة البيض الأحمر : فقد وصل سعرها في المزرعة الى نحو 167 جنيه لتباع بسعر 177 جنيه للمستهلك.

: فقد وصل سعرها في المزرعة الى نحو 167 جنيه لتباع بسعر 177 جنيه للمستهلك. كرتونة البيض الأبيض : وصل سعره في الأسواق التي 164 لتباع في الأسواق بسعر 174 جنيه.

: وصل سعره في الأسواق التي 164 لتباع في الأسواق بسعر 174 جنيه. كرتونة البيض البلدي: كرتونة البيض البلدي نحو 160 في المزرعة، على أن تباع في الأسواق بسعر 175 جنيه.

هل تنخفض أسعار الدواجن في مصر

واحد من اكثر الاسئلة المتداولة اليوم هو أسعار الدواجن وهل ستشهد انخفاضا في الفترة القادمة او سيستمر سعرها على الوضع الحالي الذي لا يناسب العديد وقد أوضح الكثير من المسؤولين أنه من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة انفراجة فى أسعار الدواجن وانخفاض ملحوظ في أسعارها لتعود إلى معدلاتها الطبيعية وذلك بعد استيراد كتاكيت ودواجن مجمدة واشار ايضا انها عملية تسعير الدواجن تتم بناء على العرض والطلب باختلاف المحافظات وان هناك العديد من الحملات التي سيتم تنفيذها لمحاولة الرقابة على تصدير الدواجن في مصر.