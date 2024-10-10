“منصة مظـلتي” رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عموم المحافظات العراقية

رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، كشوفات جديدة أعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبر منصة مظلتي العراقية، حيث تهتم الحكومة العراقية بمساعدة الكثير من الأسر العراقية والأشخاص محدودي الدخل خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وكانت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية العراقية أعلنت عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية، والتي سوف نتعرف عليها خلال السطور التالية.

رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

أكدت وزارة العمل العراقية برئاسة “أحمد الأسدي” أن الجهات المختصة انتهت من فرز الطلبات المقدمة من المواطنين الراغبين في الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية، وتم اختيار الأسر والأفراد الأولى بالرعاية والذي يمكنكم الإطلاع على أسمائهم من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية.

أو التوجه لمنصة مظلتي العراقية.

اختر برنامج الرعاية الإجتماعية.

ثم انقر على “تحميل الكشوفات”.

بعد أن يتم تحميل الكشوفات.

ابحث عن اسم المواطن الذي ترغب في الاستعلام عنه.

في حالة عدم العثور على اسم المواطن فيرجى انتظار تحميل باقي الكشوفات.

ما هي شروط التسجيل في برنامج الرعاية الإجتماعية

وأعلنت وزارة العمل العراقية عن عدة شروط يجب أن تتوافر في الأشخاص الراغبين في الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية، وهي: