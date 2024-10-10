الدولار يحلق في السماء داخل الأسواق العراقية والدينار يُخيب ظن العراقيين

في الساعات الماضية، شهد سعر الدولار حالة من الاضطراب الكبير ما بين الارتفاع والانخفاض الغير محسوب، ناهيك عن أن ارتفاع سعر صرف العملة الخضراء أمام الدينار العراقي بداية التعاملات اليومية 10 من شهر أكتوبر 2024، وذلك بأسواق بغداد وأربيل، بالإضافة إلى أن ارتفاعه كذلك داخل بورصتي الكفاح والحارثية وغيرها من الأسواق المعنية بتداول العملية الأجنبية، مما يمكنك التعرف على سعره الفعلي، كما سنكشفه لكم في السطور التالية.

تحديثات سعر الدولار في أسواق العراق

أما عن أخر تحديثات لسعر الدولار داخل الأسواق العراقية والمعنية ببيع وشراء العملة المحلية أمام العملات الأجنبية الأخرى، وفقًا للأتي:-

سجلت أسعار الدولار ارتفاعًا ملحوظًا داخل بورصتي الكفاح والحارثية ليصل إلى 153.800 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي، فيما أن تعاملات أمس سجلت نحو 153 ألف دينار، أي بفارق ارتفاع وصل لـ 800 دينار.

وعن أسعار البيع داخل أسواق بغداد المحلية، فإن سعر البيع وصل إلى 154.750 دينار عراقي، فيما أن الشراء سجل نحو 152 ألف و750 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي.

سعر الدولار في البورصات العاملة بالعراق

وسجل سعر الدولار ارتفاعًا طفيفًا داخل محال الصيرفة، فيما وصلت أسعار البيع لسعر صرف العملة الخضراء إلى 153 ألف و750 دينار عراقي، فيما أن سعر الشراء سجل نحو 153 الف و650 دينار عراقي، ناهيك عن أن التداولات مازالت مستمرة في العديد من البورصات والأسواق المعنية بالبيع والشراء داخل محافظات العراق، وهو ما نوفيه بكم على مدار اليوم، حتى يتعرف عليه جميع المواطنين.