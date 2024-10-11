طريقة تجديد منحة البطالة في الجزائر 2024 والشروط المطلوبة للتقديم

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
طريقة تجديد منحة البطالة في الجزائر 2024 والشروط المطلوبة للتقديم
شروط منحة البطالة في الجزائر 2024

تزايدت عمليات البحث الإلكتروني من قبل المواطنين في الجزائر عن موعد التسجيل في منحة البطالة بالجزائر التي أطلقتها الحكومة الجزائرية لبعض الأشخاص من اجل مساندتهم ودعمهم علي استمرارية مواجهة غلاء المعيشة، يختص هذا البرنامج ببعض الفئات الأكثر احتياجا والأقل دخلا، بالإضافة إلي المواطنين الذين لم يملكوا أي وظيفة من اجل دخل شهري ثابت لضمان قضاء جميع حوائجهم، علما بأنة من خلال هذا الموضوع وعبر السطور القادمة سنوضح لكم كافة الشروط اللازمة، طريقة التسجيل ابقوا معانا.

شروط التقدم علي منحة البطالة في الجزائر 2024

حددت الحكومة الجزائرية عدة معايير أساسية من اجل الحصول علي منحة البطالة في الجزائر، من أهمها:

  • يجب علي المتقدم أن يكون جزائري الجنسية، مقيم بها إقامة دائمة.
  • كما يشترط علية أن يكون من ضمن الأشخاص اللذين يبحثون علي عمل.
  • أن يكون من من فئات الأكثر احتياجا، الأقل دخلا.
  • أن لا يمتلك أي عقارات أو أصول.
  • ينبغي أن لا يكون لدية سيارة باسمة.
  • أن لا يقل عمر المتقدم عن 18، لا يتجاوز عمر 40.

خطوات التقديم في منحة البطالة بالجزائر 2024

يمكنك تجديد منحة البطالة لإستمرار صرف دعم البطالة في ولايات الجزائر، وفقًا للخطوات الأتية:-

  • أولا: يرجي زيارة الموقع الرسمي الخاص بالوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر.
  • ثانيا: اضغط علي أيقونة التسجيل من خلال إدخال اسم المستخدم، رقم المرور الخاص به.
  • ثالثا: قم بتحديد الخدمة التي تريد الاستعلام عنها من خلال النقر علي خانة منحة البطالة.
  • رابعا: قم بإدخال جميع البيانات، إرفاق كافة الوثائق بكيفية صحيحة.
  • أخيرا: في النهاية يرجي الضغط علي زر الإرسال.

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