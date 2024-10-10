استعلام الآن.. أسماء المقبولين في مسابقة التربية والتعليم 2024 بالرقم القومي عبر بوابة الحكومة المصرية

أسماء المقبولين في مسابقة التربية والتعليم 2024، تعتبر مسابقة التعليم واحدة من أهم المسابقات التي تقدمها الوزارة لعدد كبير من المعلمين على مستوى الجمهورية، حيث تفتح هذه المسابقة مجال واسع أن يجد الخريجين الجدد من كلية التربية بمختلف أقسامها والعمل في المجال التربوي، تقدم الآلاف من الخريجين في هذه المسابقة الفترة الماضية، وحرصاً من الوزارة خصصت التسجيل الإلكتروني لتوفير الوقت والمجهود على المتقدمين،

كما وضعت الوزارة العديد من الضوابط والشروط الاساسية لكي يضمن المتقدم أن يحصل على موافقة ويظهر اسمه ضمن قائمة المقبولين عن اعلان النتائج، تسعى الدولة للقضاء على البطالة وفي نفس الوقت الارتقاء بالعملية التعليم وتعيين الكثير من المعلمين في المواد المختلفة الدراسات واللغة الانجليزية والرياضيات، ترقبوا معنا لمعرفة أسماء المقبولين في مسابقة التربية والتعليم 2024.

أسماء المقبولين في مسابقة التربية والتعليم 2024

مسابقة التربية والتعليم لتعيين 30 الف معلم تعبر النسخة الثانية، ومن المقرر أن يتم قبول 30 ألف معلم مساعد على مستوى الجمهورية، عملية القبول تتضمن الشروط و مؤهل المتقدم ونسبة النجاح والتقديرات العلمية ومدة سنوات الخبرة، منذ عدة أيام كشفت وزارة التربية والتعليم المصرية عن نتائج المسابقة وأكدت أن كشوفات المقبولين تم رفعها، وظهرت النتائج في عدة محافظات على أن يتم إعلان النتائج في باقي المحافظات تدريجياً الفترة القادمة، وتتوفر نتائج المقبولين بشكل إلكترونياً عبر الانترنت.

رابط الاستعلام عن نتائج مسابقة التربية والتعليم 2024

لكي تطلعون على النتائج من المنزل دون الذهاب لأي مكان عليكم اتباع ما يلي: