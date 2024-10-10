متى فتح تقديم شقق الإسكان الاجتماعي 2024؟ وطريقة التقديم للشباب

لقد قامت وزارة الإسكان الاجتماعي على إطلاق شقق الإسكان الاجتماعي والتي تهدف لتوفير مساكن بأسعار مناسبة تقوم بتلبية احتياجات جميع المواطنين من جميع الفئات ذات الدخل المتوسط والمنخفض، ومن الجدير بالذكر أن تلك المبادرة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وحصول الأشخاص المستحقين على سكن مناسب من خلال دفع أقساط شهرية مناسبة.

متى فتح تقديم شقق الإسكان الاجتماعي 2024؟

لم تقم الوزارة بالإعلان عن موعد محدد لفتح التسجيل لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، وتلك الشقق للفئات ذات الدخل المتوسط والمنخفض ومن المتوقع أن سيتم الإعلان عن جميع التفاصيل والشروط والإجراءات والشروط الجديدة ومن المتوقع أن البدء الرسمي لتقديم الطلبات لحجز شقق الإسكان الاجتماعي خلال الأشهر القادمة.

شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

قامت وزارة الإسكان بتقديم بعض الشروط حتى يستطيع المواطنون التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي وتتمثل تلك الشروط في:

يجب على المتقدم أن يكون حاصل على الجنسية المصرية.

من الضروري ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عام.

يشترط ألا يكون المتقدم أو احد أفراد عائلة قد حصل سابقا على أرض أو مسكن من مشروع الإسكان الاجتماعي.

من الضروري ألا يكون المتقدم أو أحد أفراد عائلته قد تقدم بطلب للحصول على أكثر من مسكن واحد في نفس العام.

لا يحق للشخص المستفاد من القرض التعاوني أو أي نوع من أنواع المساعدات الحكومية أن يحصل على مشروع الإسكان.

من الضروري ألا يقل دخل المتقدم عن الدخل الذي قامت الوزارة بتحديده.

يلزم أن يكون المتقدم من محدودي أو متوسطي الدخل.

كيفية حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

يمكنك القيام بحجز شقق الإسكان الاجتماعي بسهولة إلكترونيا من خلال القيام بالخطوات التالية: