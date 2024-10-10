مواعيد عرض مسلسل العبقري drama turkey أسبوعيا وإعادات الحلقات على قناة MBC

لقد قامت قناة MBC بعرض مسلسل العبقري حيث يعد ذلك المسلسل من المسلسلات الهامة التي حصلت على شعبية كبيرة في تركيا ولقد حققت الحلقة الأولى من المسلسل التركي العبقري نسبة مشاهدة كبيرة وعالية كما إنها حصلت على إعجاب الكثيرين، وسوف يتم بدء عرض المسلسل على قناة MBC من يوم الأحد 6 أكتوبر 2024 وهناك الكثير من المواقيت التي يتم عرض المسلسل بها.

أهم معلومات عن مسلسل العبقري

إن مسلسل العبقري من المسلسلات التركية الشهيرة والتي حصلت على إعجاب الكثيرين منذ أن تم عرض الحلقة الأولى من المسلسل، ومن أهم معلومات المسلسل ما يأتي:

يتم عرض المسلسل على قناة MBC.

تم إنتاج المسلسل سنة 2024.

تم عرض حلقتين في تركيا من المسلسل حتى الأن.

اسم مسلسل العبقري باللغة التركية هو Deha .

تم دبلجة المسلسل باللهجة السورية.

أبطال المسلسل هم أراس بولوت إينيملي، أوغور بولات، تانر أولماز، أونور صايلاك.

مواعيد عرض مسلسل العبقري drama turkey

يعتبر مسلسل العبقري من المسلسلات التركية الشهيرة التي حصلت على إعجاب الكثيرين وخاصة بعد أن تم عرض الحلقة الأولى من المسلسل وتقوم قناةMBC 1 بعرض المسلسل كل يوم من الأحد إلى الخميس في المواعيد التالية:

الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت جرينتش.

الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت الجزائر.

الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت ليبيا.

الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.

الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت الإمارات.

ويتم عرض المسلسل في الإعادة الأولى له على القناة في المواقيت التالية:

الساعة الرابعة والنصف صباحا بتوقيت جرينتش.

الساعة الخامسة والنصف صباحا بتوقيت الجزائر.

الساعة السادسة والنصف صباحا بتوقيت ليبيا.

الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.

الساعة الثامنة والنصف صباحا بتوقيت الإمارات.

ويتم عرض المسلسل على القناة في الإعادة الثانية في المواعيد التالية: