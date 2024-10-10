رابط الاستعلام عن نتائج مفاضلة الموازي للجامعات سوريا 2025 جميع التخصصات

يبحث عدد كبير من طلاب شهادة البكالوريا عن رابط الاستعلام عن نتائج مفاضلة الموازي للجامعات سوريا 2025، والتي سوف تمكنهم من الالتحاق بالجامعة أو الكلية التي يرغبون التسجيل بها، وأعلنت وزارة التعليم العالي بسوريا عن تخصيص رابط الكتروني للاستعلام عن نتائج المفاضلة تيسيراً على عدد كبير من الطلاب من شتى التخصصات الأدبية والعلمية والمهنية، ويشعر الطلاب بحالة من القلق والتوتر بعد الإعلان عن النتائج في عدد من المحافظات العراقية، ومنها: حلب وإدلب وحمص ودمشق، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات الإستعلام عن نتائج مفاضلة الموازي في سوريا 2024-2025.

رابط الاستعلام عن نتائج مفاضلة الموازي للجامعات سوريا 2025

حيث يمكن للطلاب بكل سهولة الإطلاع على نتائج مفاضلة الموازي لعام 2024-2025 من خلال الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي السورية، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

توجه للصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي السوري على الإنترنت.

اضغط على نتائج المفاضلة 2024.

ثم حدد الفرع الجامعي المسجل “علمي أدبي أو مهني”.

ادخل الاسم ورقم الاكتتاب في الخانات الموضحة أمامك.

ثم حدد العام الدراسي 2024-2025.

انقر على أيقونة “بحث”.

سوف تظهر أمامك نتيجة مفاضلة الموازي الخاصة بك سواء بالقبول أو الرفض.

خطوات التقديم في مفاضلة الجامعات بسوريا 2025

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