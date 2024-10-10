“عايزة اتجوز ج2” موعد عرض مسلسل البحث عن علا الجزء الثاني والمنصة العارضة له

مع بداية مسلسل البحث عن علا الجزء الثاني بدأ الكثير من المتابعين في التساؤل عن موعد عرض المسلسل وما هي القنوات التي تقوم بعرضه ولقد كان يتم عرض المسلسل منذ العديد من السنوات ولكن كان يحمل اسم أخر وهو عايزه أتجوز ولقد حصل المسلسل على شهرة وشعبية كبيرة حيث يحتوى على الكثير من الكوميديا وهناك الكثير من الأبطال المشاركين في ذلك المسلسل.

مسلسل البحث عن علا الجزء الثاني

لقد تم الإعلان عن برومو مسلسل البحث عن علا الجزء الثاني على الصفحة الخاصة بالفنانة هند صبري على الانستجرام ولقد قام العديد من أبطال المسلسل الأخرين بعرض صور عن المسلسل وهو من المسلسلات التي حصلت على شهرة وشعبية كبيرة منذ أن تم عرضها حيث كان يتم عرض المسلسل منذ العديد من السنوات.

ولكن كان يحمل اسم عايزة أتجوز ويحتوى المسلسل على جانب كبير من الكوميديا، وتدور قصة الجزء الثاني حول انفصال الدكتورة علا عن زوجها هشام وأصبحت تهتم بالعمل الخاص بها ولكن هناك الكثير من الأحداث المشوقة في ذلك الجزء وسوف تتغير الأمور الخاصة لها.

إن مسلسل البحث عن علا تكلمه لمسلسل عايزة اتجوز وتدور أحداث المسلسل حول الدكتورة علا والتي تقوم بها الممثلة هند صبري وإن الأحداث شيقة ولذلك يرغب الكثير من المتابعين في متابعة ذلك المسلسل ولقد بدأ عرض الموسم الثاني من المسلسل.

موعد عرض مسلسل البحث عن علا الجزء الثاني

لقد تم عرض مسلسل البحث عن علا الجزء الثاني يوم الخميس 26 سبتمبر 2024 وهو من المسلسلات الشيقة والتي تحتوى على أحداث كبيرة ولقد تم الإعلان عن أن الجزء الثاني يتكون من 6 حلقات، كما يتم عرضة على منصة نتفليكس الإلكترونية، حيث بإمكانكم متابعة جميع الحلقات بجودة عالية.

أبطال مسلسل البحث عن علا

هناك الكثير من الأشخاص والفنانين الكبار الذين يقومون بالمشاركة في مسلسل البحث عن علا ومنهم ما يأتي: