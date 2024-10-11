“لولو صارت شرطية ياولاد” نزل تردد قناة وناسة 2024 اغاني واناشيد 24 ساعة على النايل سات وعرب سات بجودة عالية HD

نقدم تردد قناة وناسة لمشاهدة محتوى ترفيهي وتعليمي يناسب جميع الاطفال، وتأسست القناة لتلبية احتياجاتهم، و تقدم العديد من الاغاني التعليمية و تهدف إلى تعليم القيم الأخلاقية والاجتماعية، بالإضافة إلى برامج وثقافية لتنمية مهاراتهم وقدراتهم الذهنية، و تتميز القناة بمحتوى آمن ومناسب للأطفال، مما يجعله خيار مثالي للعائلات التي تبحث عن المحتوي المناسب لأطفالها.

تردد قناة وناسة

تقوم القناة بتغيير التردد لإصلاح المشاكل و إضافة مميزات جديدة و تحسين الجودة، وهي كالأتي:

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11470. الاستقطاب: عمودي. معدل الترميز: 27500. عامل تصحيح الخطأ: 5/6. جودة القناة: SD.

القمر الصناعي: عرب سات

تردد القناة: 11270. الاستقطاب: أفقي. معدل الترميز: 27500. عامل تصحيح الخطأ: 3/4. جودة: HD.

كيفية ضبط قناة وناسة

اتبع الخطوات التالية لضبط التردد وهي كالتالي:

افتح قائمة إعدادات من جهاز التحكم.

حدد إعدادات القناة أو التثبيت اليدوي.

أدخل بيانات التردد الجديد والاستقطاب والترميز.

اضغط على زر البحث.

بمجرد اكتمال البحث، ستظهر القناة ويمكنك بدء المشاهدة مباشرة.

مميزات قناة وناسة

تتألق القناة بعدة مميزات، و هي كالأتي:

تقدم القناة عدداً من الأغاني والألحان التي تساعد الأطفال على تنمية مهاراتهم وتطوير قدراتهم العددية وتحفيز إدراكهم وحواسهم.

كما أنها قناة مسلية للغاية ونظراً لجمال الأغاني والألحان التي من المتوقع أن تكون مسلية ومليئة بالألوان التي يحبها الأطفال.

كما أن القناة تقدم الكثير من المعلومات الجديدة التي يمكن لعقول الأطفال استيعابها بسهولة.

و تقدم قناة وناسة العديد من الرسوم المتحركة الجميلة تجذب انتباه الأطفال وتزيل الملل من نفوسهم.

كما تحظى القناة بتقديرٍ كبير لالتزامها بجودة الصوت والصورة وتحرص على الابتكار باستمرار حيث تبث بأحدث التقنيات.

محتوى قناة وناسة 2024

تتميز القناة بخدمة متواصلة على مدار 24 ساعة دون انقطاع، ونجحت مؤخراً في تقديم أفضل الأغاني الرائعة و منها: