بضغة زر.. التقديم في الهجرة العشوائية لامريكا 2024 سجل واستمتع بفرصة العمر

تعد الهجرة العشوائية من اهم البرامج التي ينتظر فتحها الكثير من الأشخاص من الذين يبحثون علي فرصة تأشيرة من اجل دخول الولايات المتحدة، سميت بالهجرة العشوائية وذلك بسبب أنه يتم اختيار الفائزين بشكل عشوائي، من خلال الحصول علي هذه التأشيرة يتم حصول جميع الفائزين علي بطاقات خضراء حيث يتمك لجميع الأفراد وعائلتهم ألإقامة الدائمة بشكل قانوني، بالإضافة إلي الدراسة والعمل أيضا، لذا من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم الخطوات اللازمة من اجل التقديم بطلب القرعة علي الهجرة إلي دولة أمريكا ابقوا معانا.

ماهي الدول التي تسمح لها بالتقدم علي هذا البرنامج

الدول المسموح لها بالتقدم علي البرنامج السعودية، سوريا.

الأردن، لبنان، قطر، الكويت.

المغرب، مصر، البحرين، العراق.

الشروط اللازمة للتقدم بطلب في قرعة الهجرة إلي أمريكا عام 2025

في البداية: يجب علي جميع من يريد التقدم علي هذا البرنامج ان يسجل في البرنامج الإلكتروني DV.

كما يشترط عليه أن يكون حاصلا علي شهادة الثانوية.

يجب علي المتقدم أن يكون مقيم بأحد الدول المسموح لها التقدم بطلب قرعة الهجرة إلي أمريكا.

آلية التقدم بطلب القرعة العشوائية إلى أمريكا 2025