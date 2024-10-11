الســايت هنـــا awlyaa.education.dz... التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ الجزائر 2024 «لمعرفة نتائج أولادي».. بالخــطوات !!

تعتبر منصة فضاء أولياء التلاميذ من أهم المنصات الإلكترونية التي تسعى إلى مساعدة أولياء الأمور في معرفة نتائج ابنائهم أو التسجيل في المقررات ومعرفة الأجزاء الملغية لكل مادة، كما يمكن من خلاله متابعة مستوى الطلاب والتعديلات السلوكية عليه، ويمكن التسجيل عبر هذه المصنه لتتمكن من الحصول على الخدمات المقدمة من خلالها، وإليكم تفاصيل التسجيل المطلوبة.

خطوات تسجيل دخول في فضاء أولياء الأمور 2024

قامت وزارة التربية الوطنية في دولة الجزائر بإتاحة طريقة إلكترونية بسيطة لأولياء الأمور يمكنهم من خلالها التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ، وخطوات التسجيل نوضحها لكم على هذا النحو الآتي:

قم بالتوجه إلى موقع فضاء أولياء الأمور الرسمي في الجزائر.

اضغط على أيقونة انشاء حساب جديد.

يمكنك إنشاء الحساب الخاص بك وذلك من خلال توضيح بيانات المستخدم وكلمة المرور.

انتقل بعد ذلك الى القائمة الرئيسية ثم اضغط على ايقونة التسجيل في فضاء التلاميذ.

سوف يظهر أمامك الآن نموذج بياناتك قم فيه بتوضيح بيانات الطالب ومن ثم بيانات ولي الأمر.

يرجى تحديد الصف الدراسي ومن ثم الضغط على أيقونة تسجيل.

سوف يتم الآن تسجيل دخولك على الموقع بكل سهولة.

تسجيل التحضيري 2024 الجزائر

قامت وزارة التربية الوطنية في دولة الجزائر بتأكيد ضرورة تسجيل الآباء والأمهات على رابط فضاء أولياء التلاميذ وذلك حتى يتمكنوا من الحصول على الخدمات بشكل مجاني، حيث لا يمكن الإدلاء بأي معلومات للطلاب دون التأكد من شخصية ولي الأمر والعثور على حساب خاص به داخل المنصة، وذلك للحفاظ على خصوصية الطلاب وعدم مشاركة المعلومات مع أي شخص.