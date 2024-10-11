ريلمي العملاقة تنافس أيفون!!.. هاتف Xiaomi 14 Ultra بأقوى إمكانيات وأعلى المزايا

الهاتف الذي احدث الضجة في عالم الهواتف الذكية Xiaomi 14 Ultra حيث يتميز الهاتف بالعديد من المميزات من أهمها صنع من افضل وأجود الخامات، يدعم تصوير الفيديوهات بدقة 8K، كما يدعم الشحن السريع بقوة 90 وآت، يدعم الشحن اللاسلكي بقوة 80 وآت، لذا عبر السطور القادمة سنوضح لكم مواصفات هذا الهاتف، بالإضافة إلي عيوبه ومميزاته ابقوا معانا.

ماهي مواصفات هاتف Xiaomi 14 Ultra

يحتوي الهاتف علي شريحتين اتصال من نوع نانو سيم.

كما يدعم مقاومة الماء والغبار بشهادة IP68 بعمق متر ونصف حتي 30 دقيقة.

تم صناعه الهاتف من أجود خامات الزجاج، الجلد.

الهاتف يدعم شبكات اتصال من الجيل الثاني، الجيل الثالث، الجيل الرابع، الجيل الخامس.كما يدعم ميكرفون إضافي لعزل الضوضاء.

يحتوي الهاتف علي سماعات خارجية بصوت ستيريو من اجل افضل تجربة صوتية.

الهاتف يحتوي علي تحديد الموقع الجغرافي الجي بي اس.

يدعم وسائل الآمان والحماية، يدعم خاصية ال Face Unlock.

يدعم منفذ أل USB من نوع Type c.

يحتوي علي بطارية بسعة 5000 مللي أمبير.

يدعم الشحن السريع بقوة 90 وآت.

يدعم الشحن اللاسلكي بقوة 80 وآت، يدعم الشحن اللاسلكي العكسي بقوة 10 وآت.

يتاح الهاتف باللون الرمادي، الابيض، الازرق، الاسود.

مميزات هاتف Xiaomi 14 Ultra

الهاتف يدعم الشحن السريع بقوة 90 وآت، بالإضافة إلي انه يدعم الشحن اللاسلكي بقوة بقوة 80 وآت.

يحتوي الهاتف علي بطارية بسعة 5000 مللي أمبير.

الهاتف يدعم مستشعرات التسارع والقرب والبوصلة والجيروسكوب، الضغط الجوي.

يحتوي علي منفذ أل USB من نوع Type C مع دعمه لخاصية الOTG.

عيوب الهاتف