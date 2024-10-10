تميزت قرعة دوري أبطال أفريقيا 2025 عن نادي النادي الأهلي، حامل لقب البطولة، في مجموعة قوية من الدوريات المميزة مثل شباب بلو يزداد الجزائري، أورلاندو بايرتس الجنوب الأفريقي، وستاد أبيدجان الإيفواري هذه المجموعة الثالثة تعد من أبرز المجموعات البطولية، حيث أبرز الرياضيين العمانيين أبرزهم القاري على من حقق إنجازه في الموسم الماضي.

قرعة دوري أبطال أفريقيا 2025

يعتبر دوري أبطال أفريقيا من أهم البطولات في النادي الأهلي، حيث حقق الفريق نجاحات كبيرة على المستوى القاري الطائرة الأهلية في البطولة حافل بالإنجازات، مما يزيد من متطلبات الفريق في هذه النسخة. الفريق الرياضي لفشله في الفوز بالبطولة الـ12 في تاريخه.

مواعيد مباريات الأهلي في دور المجموعات

تم تحديد جدول الرحلات الأهلية في دور المجموعات ، حيث ستكون البداية كالتالي:

الجولة الأولى: الأهلية يطالع ستاد أبيدجان في القاهرة، أحد يومي 26 – 28 نوفمبر 2024 .

الجولة الثانية: يواجه الأهلي أورلاندو بايرتس في جنوب أفريقيا، أحد يومي 6-8 ديسمبر 2024 .

الجولة الثالثة: الأهلية ضد شباب بلوزداد في القاهرة، أحد يومي 13-15 ديسمبر 2024 .

الجولة الرابعة: شباب بلوتزايد يتعمق في الأهلية في الجزائر، أحد يومي 3-5 يناير 2025 .

الجولة الخامسة: الأهلي يواجه ستاد أبيدجان في كوت ديفوار، أحد يومي 10-12 يناير 2025 .

الجولة السادسة: الأهلي يطلع على أورلاندو بايرتس في القاهرة، أحد يومي 17-19 يناير 2025 .

مساعدة الأندية الأخرى في البطولة

بالإضافة إلى الأهلي، ممثل بيراميدز مصر في البطولة، حيث جاء في المجموعة الرابعة إلى جانب الترجي التونسي ، ساجرادا الأنولي ، ودجوليبا مالي . الرياضي الفريق يقدم أداءً قويًا في هذه النسخة.