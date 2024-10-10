اعرف باقتك زادت كام.. حقيقة زيادة أسعار باقات الإنترنت المنزلي الشركات تعلن والمصرية للاتصالات تنفي الخبر

حقيقة زيادة أسعار باقات الإنترنت، بعد قيام شركة الاتصالات المصرية بالتوقيع على رخصة شبكة الجيل الخامس في مصر تداولات الكثير من الأنباء حول زيادة سعر باقات الانترنت المنزلي بنسبة 20% الأمر الذي أثار جدلا واسعا في مصر حول صحة هذا الخبر وهل تشهد باقات الانترنت المنزلي زيادة جديدة الأمر الذي جعل الكثير من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا يتساءلون حول مدى صحة هذا الخبر الذي سوف نتعرف معا اليوم على حقيقة زيادة أسعار باقات الإنترنت المنزلي فتابعونا.

حقيقة زيادة أسعار باقات الإنترنت المنزلي

نقلا عن مصادر مسئولة داخل قطاع الاتصالات حول عزم شركات الاتصالات على زيادة أسعار باقات الإنترنت بنسبة 20% وقد أكد هذا المصدر بان القطاع لم يجري أي مناقشات واجتماعات في الوقت الراهن مع شركة الاتصالات بشأن تحريك الأسعار أو زيادتها، إلا أن عمليات البحث والدراسة جارية من أجل مناقشة أسعار الخدمات في العديد من القطاعات الأخرى في الدولة والتي منها قطاع الأتصالات.

هل تزيد أسعار باقات الإنترنت المنزلي

وفقا للمؤتمر الصحفي الذي تم عرضه على هامش توقيع رخصة الجيل الخامس بين جهاز تنظيم الاتصالات مع شركات فودافون واورنج واي آند، قد ألمح فيه رئيس الجهاز المهندس محمد شمروخ عن زيادة الأسعار وذلك بعد سؤال له حول زياده أسعار خدمات الإتصالات في مصر وقد أجاب بأنه يتم حاليا دراسة أسعار قطع الاتصالات لذلك قد نتوقع أن تكون هناك زيادة مرتقبة خلال الأيام القادمة في أسعار باقات الانترنت المنزلي.

أسعار باقات الإنترنت المنزلي بعد الزيادة الجديدة

وفقا لما هو متداول من شركات الاتصالات في مصر بأن الزيادة المرتقبة الجديدة على باقات الانترنت الارضي تتراوح من 10 إلى 20% لتأتي اسعار باقات الانترنت المنزلي على النحو التالي:

الباقة الأساسية (30 ميجابت في الثانية) : السعر القديم للباقة هو 120 جنيه ليصبح بعد الزيادة 140 جنيه.

: السعر القديم للباقة هو 120 جنيه ليصبح بعد الزيادة 140 جنيه. الباقة المتوسطة (70 ميجابت في الثانية : السعر القديم للباقة هو 200 جنيه ليصبح بعد الزيادة 230 جنيه

: السعر القديم للباقة هو 200 جنيه ليصبح بعد الزيادة 230 جنيه الباقة السريعة (100 ميجابت في الثانية): السعر القديم للباقة هو 300 جنيه ليصبح بعد الزيادة 350 جنيه

السعر القديم للباقة هو 300 جنيه ليصبح بعد الزيادة 350 جنيه الباقة فائقة السرعة (200 ميجابت في الثانية): السعر القديم للباقة هو 500 جنيه ليصبح بعد الزيادة 600 جنيه

دخول مصر إلى عالم الجيل الخامس 5G

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مؤخرا بالتعاقد على رخصة الجيل الخامس وذلك لكل من شركات فودافون واورنج واي آند في السابع من أكتوبر وذلك بنفس الضوابط والاشتراطات التي تم توقيعها على شركة المصرية للاتصالات التي سبق ووقعت على تصريح رخصة الجيل الخامس.

وقد جاءت الصفة بمنح ترخيص تشغيل خدمات الجيل الخامس للتليفون المحمول بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات الاتصالات الأربعة وذلك لمدة 15 عاما مقابل 115 مليون دولار لكل شركة.