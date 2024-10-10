بأعلى جودة استقبل .. تردد قناة بطوط باقة من أجدد البرامج التي يحبها طفلك

حظيت قناة بطوط الفضائية بإعجاب كبير من قبل الأطفال وأولياء الأمور، حيث توفر مجموعة متنوعة من البرامج التي تُبث بصورة واضحة وجودة وتقنية عالية تسعى القناة دائمًا نحو التطور، لذا يتم تغيير الترددات بشكل مستمر. يثق الآباء والأمهات في محتواها، لأنه خالٍ تمامًا من أي مشاهد عنف أو إثارة قد تؤثر على عقول الأطفال تشمل البرامج محتوى ثقافي وتعليمي وأخلاقي، مما يساعد الأطفال على تعلم الحروف العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى الأرقامفي الأسطر القادمة، سنقدم لكم جميع الترددات الحديثة التي تم تغييرها لقناة بطوط، فتابعونا.

تردد قناة بطوط

تردد قناة بطوط كيدز لعام 2024 على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12547

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تردد قناة بطوط كيدز 2024 على عرب سات

التردد: 11594

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الاستقطاب: أفقي

خطوات ضبط تردد قناة بطوط كيدز

لتهيئة تردد قناة بطوط كيدز، يمكنك اتباع الخطوات السهلة التالية:

قم بفتح قائمة الإعدادات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد واختر خيار إضافة قناة.

قم بتحديد القمر الصناعي الذي يتناسب مع جهاز الاستقبال الموجود لديك.

اختر خيار التثبيت اليدوي.

أدخل البيانات المطلوبة لإضافة القناة مثل ترددها، ومعامل تصحيح الأخطاء، ونوع الاستقطاب، ومعدل الترميز.

اضغط على زر البحث وانتظر لحظة حتى تظهر القناة التي تمت إضافتها في قائمة القنوات.

مميزات قناه بطوط

تحتوي قناة بطوط على مجموعة متنوعة من البرامج التي تتيح للأطفال الاستمتاع بمشاهدتها في أي وقت.

يمكن مشاهدتها على التلفاز والاستماع إليها في أي وقت.

تُعرض البرامج طوال اليوم من دون أي انقطاع للإعلانات.