حملها الآن pdf.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية آخر دفعة 2024 العراق كشوفات الرجال والنساء عبر موقع الوزارة

نظراً تأخر عمليات الصرف بدأ الكثير من المتقدمين يبحثون عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية آخر دفعة 2024 التي تعتبر ضمن الوجبة التاسعة والأخيرة التي كشفت عنها وزارة العمل وهيئة الحماية الاجتماعية، في اللقاء الأخير للأستاذ أحمد خلف السومري أكد بأن عدد المستفيدين من الوجبات حتى الآن وصل 900 الف، وكل دفعة كان الدعم يصل لأكثر من 90 ألف

حيث أكد أحمد خلف السومري رئيس الحماية الاجتماعية أن الدفعة السابعة والأخيرة تعتبر أقل دفعه لأن هناك عدد كبير من المتجاوزين على شبكة الحماية تم استخراجهم ليصل عدد مستفيدي مشمولين الدفعة السابعة 70 الف فقط، يتم تقسيم هذا العدد على الرجال والنساء وكل من تنطبق عليهم الشروط الأولية للاستحقاق، ابقوا معنا لمعرفة تاريخ إصدار أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية آخر دفعة 2024.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية آخر دفعة 2024

موعد إعلان موعد صرف الدفعة السابعة من الرعاية الاجتماعية العراق لعموم المحافظات، تلك هي عملية البحث التي يقوم بها الكثير ويرغب المتقدمين معرفة إجابة واضحة وصريحة حولها، ومع انتشار الأخبار على صفحات التواصل، بدأ المتقدمين يشعرون بالقلق بأن المتداول صحيح وأن وزارة العمل لن تقوم بصرفها، ولكن الحقيقة أن التأخر بسبب الحالة الاقتصادية وعدم توافر الموازنة المالية لعدد المشمولين حتى الآن ولكن هذا لا يعني الإلغاء بل هي عملية وقت وقريباً جداً تعلن الوزارة عن التوقيت الرسمي لصرف المستحقات كاملة.

خطوات تحميل كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية