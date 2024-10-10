أقوى مباراة حماسية.. موعد مباراة مصر وموريتانيا كأس العالم 2026 وتردد القنوات الناقلة

ينتظر محبو كرة القدم مباراة منتخب مصر ضد المنتخب الموريتاني في تصفيات كأس أمم أفريقيا، حيث تصدرت هذه المباراة قائمة البحث على (جوجل) بسبب اهتمام العديد بمعرفة موعد المباراة المهمة، بالإضافة إلى القنوات الناقلة والتشكيلات الفنية لكلا المنتخبين، وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.

موعد مباراة منتخب مصر وموريتانيا

يستضيف منتخب مصر منتخب موريتانيا يوم الجمعة 11 أكتوبر في استاد القاهرة، وذلك في الساعة السابعة مساءً ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بعد ذلك، سيتجه لخوض المباراة الرابعة في نواكشوط يوم 15 من نفس الشهر.

قائمة منتخب مصر للمباراة

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري لكرة القدم عن قائمة اللاعبين استعدادًا لمواجهتي موريتانيا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

** حراسة المرمى :** محمد الشناوي – المهدي سليمان – محمد عواد – مصطفى شوبير.

:** محمد الشناوي – المهدي سليمان – محمد عواد – مصطفى شوبير. ** خط الدفاع :** رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – أحمد رمضان بيكهام – خالد صبحي – محمد حمدي شرف – أحمد عيد.

:** رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – أحمد رمضان بيكهام – خالد صبحي – محمد حمدي شرف – أحمد عيد. ** خط الوسط :** محمد شحاتة – أحمد نبيل كوكا – حمدي فتحي – مروان عطية – ناصر ماهر – أحمد سيد زيزو – نبيل عماد دونجا.

:** محمد شحاتة – أحمد نبيل كوكا – حمدي فتحي – مروان عطية – ناصر ماهر – أحمد سيد زيزو – نبيل عماد دونجا. **خط الهجوم:** محمود حسن تريزيجيه – عمر مرموش – محمد صلاح – مصطفى فتحي – إبراهيم عادل – مصطفى محمد – أسامة فيصل.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وموريتانيا

تُبَثُّ مباراة منتخب مصر ضد موريتانيا عبر قناة ON TIME SPORTS 1، التي تُعرض مباشرةً على قمر نايل سات ستنطلق المباراة يوم الجمعة 11 أكتوبر في تمام الساعة السابعة مساءً على ستاد القاهرة الدولي وسيسعى اللاعبون تحت قيادة المدير الفني حسام حسن لتحقيق الفوز والوصول للنقطة التاسعة لضمان التأهل إلى كأس أمم أفريقيا.