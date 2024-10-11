وزارة المالية توضح حقيقة تعديل سن التقاعد إلى 65 عام وطريقة الاستعلام عن راتب التقاعد في العراق 2024

تسعى وزارة المالية في دولة العراق إلى تحسين العديد من الأوضاع في الدولة حيث تهتم بالمتقاعديين العسكريين أو المدنيين في العراق حيث تعمل على رفع مستوى المعيشة لهم لكي يستطيع المتقاعد العيش في حياة كريمة تتناسب مع الوضع الحالي في عموم العراق ولكن هناك في تلك الفترة يتساءل البعض عن حقيقة تعديل سن التقاعد إلى 65 عام لذلك سوف نوضح لكم الحقيقة في تلك المقال لمعرفة حقيقة الأمر.

حقيقة تعديل سن التقاعد إلى 65 عام في العراق

وضحت وزارة المالية العراقية بأن خبر تعديل سن التقاعد إلى 65 عام للرجال والنساء ليس حقيقي وليس هناك قرار من مجلس الوزراء العراقي بذلك حتى الآن لذا سوف نوضح لكم الحقيقة في مقال اليوم طبقاً لتعليمات الوزارة حيث هناك محاولات على رفع سن التقاعد من 60 إلى 63 عام ولكن حتى الآن لم يصدر قرار من مجلس الوزراء العراقي كما هذا الاقتراح واجه اعتراض من النقابات العمالية والموظفين لذلك هذا الخبر مجرد أشاعة فقط لا غير.

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