بشري خير لأصحاب المعاشات.. موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2024 وحقيقة الزيادة الجديدة وخطوات الاستعلام عنها

حقيقة زيادة معاشات شهر نوفمبر 2024، يزداد البحث عن زيادة معاشات شهر نوفمبر وموعد صرفها وهل يتم صرفها في المواعيد المحددة لها أو ان هناك اي تغيرات كما أن هناك تساؤلات عديدة حول حقيقة زيادة معاشات شهر نوفمبر 2024 وهل ستشهد أي زيادات خلال الفترة القادمة هذا ما سنجيب عليه معا في السطور القادمة فتابعونا.

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2024

وفقا للقانون رقم 148 لسنة 2019 فإن موعد صرف المعاشات يكون في الأول من كل شهر ميلادي وبذلك يكون موعد صرف معاشات شهر نوفمبر في الأول من نوفمبر 2024، لان يوم واحد نوفمبر يوافق يوم الجمعة فإنه من المتوقع ان يتم صرف المعاشات في يوم السبت الموافق 2 من نوفمبر 2004.

حقيقة زيادة معاشات شهر نوفمبر 2024

الى الان لم توجد أي أنباء حول زيادة و رفع معاش شهر نوفمبر حيث أكدت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن أي زيادات في المعاشات سيتم التأكيد عليها عبر الموقع الالكتروني الرسمي للوزارة ولكن غير ذلك من الأخبار المتداولة ليس لها اي أساس من الصحة حيث يتم صرف المعاشات بناء على الزيادة الاخيرة المقررة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بتاريخ 16 سبتمبر 2023 حيث تم زيادة الاستثنائية المخصصة لأصحاب المعاشات، وزيادتها من 300 جنيه إلى 600 جنيه.

اماكن صرف معاشات شهر نوفمبر 2024

قد أعلنت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن اماكن صرف معاشات شهر نوفمبر 2024 كما أكدت على ضرورة عدم الازدحام حول أماكن الصرف كالتالي:

منافذ البريد المصري.

فروع البنوك الحكومية.

ومنافذ شركة فوري.

خطوات الاستعلام عن المعاشات

يمكن بخطوات بسيطه للمستفيدين من المعاش ان يقوموا بالاستعلام عبر الرقم القومي من خلال الخطوات التالية: